クリスピー・クリームに、ドーナツを自由にデコレーションして楽しむキット「エンジョイ デコ クリスピー・クリーム」が登場。

チョコペン3色と、ロウソク、ドーナツピックで、ドーナツをカラフルにデコレーションして、世界に一つだけのドーナツを作れます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「エンジョイ デコ クリスピー・クリーム」

発売日:2024年9月9日(月)

価格:テイクアウト 各496円(税込)/イートイン 各506円(税込)

※ドーナツ3個につき、1セット購入可能です。単品での販売はありません

※なくなり次第終了

※販売方法は予告なく変更になる場合があります

キット内容: チョコペン3本(3色1セット)、ろうそく5本、ドーナツピック1本(FOR YOU)

種類:チョコペン3色ごとに全3種(ピンクセット(ピンク・グリーン・イエロー)、ブルーセット(ブルー・ホワイト・レッド)、オレンジセット(オレンジ・パープル・ブラック))

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツの下記店舗限定

(札幌ポールタウン、sitatte sapporo、船橋ららぽーと TOKYO-BAY、舞浜イクスピアリ、そごう千葉、イオンモール幕張新都心、越谷イオンレイクタウンkaze、大宮ルミネ、東京国際フォーラム、西武新宿ペペ、渋谷シネタワー、有楽町イトシア、ららぽーと豊洲、北千住ルミネ、立川ルミネ、エトモ自由が丘、アトレ川崎、横浜ジョイナス、ららテラス武蔵小杉、THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA、ラスカ平塚、イオンモール各務原インター、イオンモールナゴヤドーム前、イオンモール大高、ジェイアール名古屋タカシマヤ、ららぽーと愛知東郷、コトチカ京都、京橋京阪モール、ルクア大阪、北心斎橋、なんばCITY、KUZUHA MALL、ららぽーとEXPOCITY、ららぽーと甲子園)

9月9日の“クリスピー・クリームの日”に合わせ、ドーナツを自由にデコレーションして楽しむキット「エンジョイ デコ クリスピー・クリーム」が登場☆

「エンジョイ デコ クリスピー・クリーム」は、カラフルなチョコペンでドーナツを自由にデコレーションし、世界にひとつだけのオリジナルドーナツを作ることができるデコレーションキットです。

ドーナツを食べるだけではなくデコレーションして楽しんだり、心を込めてギフトとして贈ったりと、ドーナツ体験を通した『Little Joy』(=日常の小さな喜び)で、笑顔になれる楽しい企画になっています。

今回登場するのは、「ピンク・グリーン・イエロー」のチョコペンが入った華やかなピンクセット、

「ブルー・ホワイト・レッド」のチョコペンが入ったトリコロールカラーがおしゃれな「ブルーセット」、

「オレンジ・パープル・ブラック」のチョコペンが入った、ハロウィンの時期にぴったりの「オレンジセット」の3セット、計9色のチョコペン。

さらに、それぞれにロウソクとドーナツピックも付いています。

お祝いや感謝のメッセージを伝えるコミュニケーションツールとして、特別な瞬間を演出してくれるキットです☆

ドーナツ3個につき「エンジョイ デコ クリスピー・クリーム」1セットを購入することができるので、好きなドーナツを選んで楽しむことができます。

クリスピー・クリーム・ドーナツのおいしいドーナツたちを自由に楽しくデコレーション!

「エンジョイ デコ クリスピー・クリーム」は、2024年9月9日(月)より、一部のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗限定で販売開始です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チョコペンなどで自由にデコレーション!クリスピー・クリーム・ドーナツ「エンジョイ デコ クリスピー・クリーム」 appeared first on Dtimes.