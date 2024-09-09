°ìÎ®¤È»°Î®¤òÊ¬¤±¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¤³¤ì¡Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾ï¤Ë¹â¤¤¿Í¤¬·«¤êÊÖ¤·»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Î¼ïÎà
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¡ØÀ¤³¦3Ëü¿Í¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼Ê¬ÀÏ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡¡À®¸ù¤·Â³¤±¤ë¿Í¤Î6¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃà°ì¸ì¤ë
¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤½¤ÎÂçµÁ¤òÈëÌ©¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤ò¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Æ²¡¹¤ÈÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¡£
É¬Á³À¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¥í¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î°ã¤¤¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤ò1¤Äµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
É¸ÜÖ¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤òÀë¸À¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤òÃÇ¸À¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤Ï¡û¡û¤À¡×¡Ö¡û¡û¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤½¤ÎÂçµÁ¤ò¸ì¤ë¡£»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
»ä¤¬¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃà°ì¸ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¤½¤Î±¿Æ°¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¡¢´ò¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÆâÍÆÀâÌÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò75¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÉé²Ù¤Ç3¥»¥Ã¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï³°¸þÅª¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢°ì¼ï¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°ÍýÍ³¤¬¿Í¤è¤êÎ©ÇÉ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤è¤¯µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À³Ê¤È¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÁê´ØÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£Æâ¸þÅª¤Ê¿Í¤¬¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢³°¸þÅª¤Ê¿Í¤ÈÆ±Åù¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°ÍýÍ³¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿Í¤ËÏÃ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤¬É¬¤ºÀµ¤·¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
Èà¤é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¼«¿®¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤«¤É¤¦¤«¡¢¾ï¤Ëµ¿¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¥×¥í¥»¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬¹ÔÆ°ÍýÍ³¤ò¿Í¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿®¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¼Ò²ñÅª¶¯À©ÎÏ¤äÀÕÇ¤¤ò²Ý¤¹ÌÜÅª¤â¤¢¤ë¡£²¾¤Ë»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤¢¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òÏÃ¤¹¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡¢¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë»ä¤Î¼«Âº¿´¤ä°Ò¿®¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÑÈË¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂçµÁ¤ò¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë¡£
ÂçµÁ¤ò¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¢£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¸ÀÍÕ
»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£Ìó11Ç¯Á°¡¢»ä¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¼«¸Ê·¼È¯¡¢Ç½ÎÏ³«È¯¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥ê¡¼¥Á¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
YouTube¤ä¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤¬¡¢¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ°²è»£±Æ¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬ÌäÂê¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¶ì¼ê¤Ê»ä¼«¿È¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤ê¤À¤¹¤È¡¢¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢3Ê¸¤â³Ð¤¨¤é¤ì¤º¡¢¼«Á³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤º¡¢¼ê¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À1¤Ä¤À¤±ÍÍø¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçµÁ¤ò¼«¿È¤ÈÂ¾¿Í¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤³¤ÇÆ°²è»£±Æ¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥É¥ó¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ëÍýÍ³¤Ï½ÅÍ×¤À¤«¤é¤À¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ò»×¤¤½Ð¤»¡£Èà¤é¤Î¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£¤½¤ì¤¬·¯¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤À¡£Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤í¡£·¯¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥á¥éÁ°¤Ç¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤¿¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÉ¬Á³À¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¢£ÆâÈ¯Åª¤Ê¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª
¤â¤¦1¤ÄÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ËÆó¿Í¾Î¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤À¡£¤³¤Î¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³°È¯ÅªÊó½·¡Ê¢¨1¡Ë¤è¤ê¤âÆâÈ¯ÅªÊó½·¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÈ¯Åª¤Ê¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤òÈýÂÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡£Èà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¡½¡½À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¡½¡½¸ì¤ê¤«¤±¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥µ»¾ì¤ÎÁª¼êÆþ¾ì¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼«¤é¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤¦¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Î°ÕµÁ¤ò¼«¤é¤ËÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¹Ö±é¼Ô¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë°ÕµÁ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Àº¿À°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð¤â¤¢¤ë¡£ÉÔ°Â¾É¤Î´µ¼Ô¤¬¡¢¾É¾õ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÍ¦µ¤¤òÆÀ¤¿ºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤Î²ÁÃÍ¤ò¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¼«Ê¬¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«
»ä¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Î°ÕµÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Î»£±Æ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢¤Ê¤¼»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¹ÖºÂ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÍâ½µÁ÷¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤½¤Î½µ¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¡£
ÅöÁ³¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢È¾¿®È¾µ¿¤ÇÊ¹¤Î®¤¹¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÈà¤é¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¼«¿È¤¬¿ÍÁ°¤ÇÂçµÁ¤òÉ¸ÜÖ¤·¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¸À¹Ô¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´ÖÅªÍßµá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ìÁØ¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÌóÂ«¤Î´üÆü¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤ï¤¤¤¿¡£¸ø¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬²¿¤«¤ò¤¹¤ë³°È¯Åª´üÂÔ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ°²è¥·¥ê¡¼¥º¤ä¹ÖºÂ¤ò½¤Î»¤·¤¿100Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£ÂçµÁ¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÂçÎÌ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÈë·í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸À¸ì²½¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¿¿¼Â¤Ë±è¤Ã¤¿À¸¤Êý¤ò¤¹¤ëÉ¬Á³À¤¬Áý¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£ÅÙ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÉ¬Á³À¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼«Â¾¤ËÉ½ÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¢¨1 ³°È¯ÅªÊó½·¡Ä¡ÄÀ©ºî¤Î´°Î»¡¢¹ÖºÂ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤è¤ëÍø±×¡¢¼õ¾Þ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É
----------
¥Ö¥ì¥ó¥É¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¡¢¹Ö±é²È
ÁÈ¿¥¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£2006Ç¯¡¢½ñÀÒ¤Î¼¹É®¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¼çºÅ¡¢¸Ä¿Í¤Ø¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£19ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ö¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Ê¬¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢À¤³¦¤È°Õ¸«¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¿ÔÎÏ¡£¿Í¤Ó¤È¤¬ÊÂ³°¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÁÏÂ¤¤·¡¢³Ú¤·¤à¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¡¢¹Ö±é²È ¥Ö¥ì¥ó¥É¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë