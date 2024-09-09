¡Ø°ú¤¸Í¤ò³«¤±¤ëÇ¡Ù¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¿Í´Ö¤¹¤®¤ë³«¤±Êý¡Ù¤¬17Ëü1000ºÆÀ¸¡Ö¥Û¥éー¤«¤È£÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ¬¤¤¤¤¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØMomo Ten Kuu¤â¤â¤ÈÅ·¶õ¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥¸¥È¥éÇ¤Î¡Ö¶õ¡×¤¯¤ó¤¬°ú¤¸Í¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
´ïÍÑ¤Ç¸¤¤¶õ¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï17Ëü1000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¶õ¤Á¤ã¤óÀ¨¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥àー¥º²á¤®¤Æ°ì½Ö¥Û¥éー±ÇÁü¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É300·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¤¯¤ó¤Î¾ì¹ç
ºÇ¶á¡¢°ú¤¸Í¤ò³«¤±¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶õ¤¯¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï³«¤±¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀèÇÚÇ¤ÎÅ·¤¯¤ó¤Ï¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¶õ¤¯¤ó¤¬¤ª²È¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¸Í¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ¤¯¤ó¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â³«¤±¤Æ¤ÏÆ¨¤²¤ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤¯¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò
´èÄ¥¤Ã¤Æ³«¤±¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤Å·¤¯¤ó
°ú¤¸Í¤¬¥¹ー¥Ã¤È¡Ä
³«¤¤¤¿¡ª
¾¯¤·³«¤¤¤¿°ú¤¸Í¤Î·ä´Ö¤«¤é¤³¤Á¤é¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ·¤¯¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤È¸Í¤¬³«¤¤¤¿¤½¤¦¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¶õ¤¯¤ó¤Î¤ß¡£¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¼Æ¸¤¤Î¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤ÏÉô²°¤Î±ü¤Ë¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¯¤ó¤¬³«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¥¹¥àー¥º¤Ë³«¤¤¤¿°ú¤¸Í
¸Í¤òÊÄ¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥¹ー¥Ã¤È³«¤¤¤¿°ú¤¸Í¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤Ë³«¤¤¤¿¸Í¤Ë¡¢¶Ã¤¤¤Æ»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£³«¤Êý¤¬¥¹¥àー¥º¤¹¤®¤Æ¡¢¿Í´Ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸Í¤¬¾¡¼ê¤Ë³«¤¯¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶²ÉÝ±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í ¾Ð
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³«¤±¤¿¤Î¡©
´ïÍÑ¤Ê¶õ¤¯¤ó
³«¤±¤ë½Ö´Ö¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶õ¤¯¤ó¤Ë³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö³«¤±¤Æ¡×¤ÈÍê¤à¤È¡¢ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¸Í¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¶õ¤¯¤ó¡£ÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¸Í¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¶õ¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¶õ¤¯¤ó
¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Þ¤·¤¿
¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä
ÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¶î¤±´ó¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¶õ¤¯¤ó¡£¸Í¤ò³«¤±¤¿¤Î¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
²Ä°¦¤¤ÌÄ¤À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¶î¤±´ó¤ë¶õ¤¯¤ó
¹¹¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÎÙ¤Î¸Í¤ò³«¤±¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¥«¥á¥é¤Ë¤â¼ê¤Ç¸Í¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¼ê¤Ç³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¶õ¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶õ¤¯¤ó¾å¼ê¡ª
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Æ¤ª¤©¡ª¤ÈÀ¼½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶õ¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÆ¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿Í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎ¹´Û¤Î½÷¾¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤Ë³«¤±¤ë¤ÍÁð¡×¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î³«¤±Êý¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¤¤¤¤Ê¤ê³«¤¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØMomo Ten Kuu¤â¤â¤ÈÅ·¶õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ·¤¯¤ó¤È¶õ¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3É¤¤Î²Ä°¦¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿·Æ°²èÄó¶¡:YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMomo Ten Kuu¤â¤â¤ÈÅ·¶õ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®:¤¯¤ë¤ß
ÊÔ½¸:¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£