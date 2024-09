【Warhammer 40,000: Space Marine 2】9月9日 発売価格: 9,800円(通常版) 14,800円(ゴールドエディション) 16,800円(ウルトラエディション)

Focus Entertainmentは、PS5/Xbox Series X|S/PC(Steam)用アクションRPG「Warhammer 40,000: Space Marine 2」を9月9日に発売した。価格は9,800円から。

本作はゲームズワークショップが製造、販売するミニチュアゲーム「ウォーハンマー40,000」(ウォーハンマー40K)の世界をベースとし、主人公「タイタス」が属する人類の超人戦士「スペースマリーン」と銀河系の外からやってきたエイリアンの艦隊「ティラニッド」が戦うアクションRPG。重厚な鎧に身を包み、さまざまな武器を振り回し銃撃して戦う姿は爽快なTPSでもあり、無双系アクションでもある。

本作はプラモデルやレジンキットを使用する動かないミニチュアゲームが基となっているため、それらが映像として動いたり、実際に操作して戦う姿をみられる点が魅力の一端を担っている。特に人類の勢力である「アストラ・ミリタルム」、「アデプトゥス・メカニカス」が戦いの一部に溶け込んでいる姿は世界観の補強にもなっている。「皇帝」と呼ばれる偉大な存在に対して絶対的な信仰を掲げる「スペースマリーン」の戦闘外での姿も垣間見られ、ただ戦闘するだけではない楽しみがあるのも特徴といえる。

武器も射撃、格闘、ピストルとそれぞれに多彩な武器が収録されており、特に格闘武器が大群を倒す上で重要なため比重が大きく取られている。プレイヤーの好みに合わせて軽量でコンボをつなげやすいもの、大振りで範囲攻撃に優れるものなどを変更できる。単に「ウォーハンマー」ファンだけのものではなく、アクションゲームやTPSが好きなプレイヤーにもしっかりと楽しめるように作られているのも魅力の1つだ。

