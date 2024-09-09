『ONE PIECE』チョッパーの人気貯金箱に大人可愛いミントカラーver.が登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「キャラバンクすたんだーど ONE PIECE トニートニー・チョッパー キャンディミントVer.」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。
2025年1月発送予定「キャラバンクすたんだーど ONE PIECE トニートニー・チョッパー キャンディミントVer.」(4,180円)
「キャラバンク すたんだーど」シリーズの第1弾「ONE PIECE トニートニー・チョッパー キャンディミントVer.」が、好評につきポップ調の色味にチェンジして再登場する。
本体は500円玉が30枚入る貯金箱になっており、ピンクカラーだったわたあめのカラーリングを大人かわいいミントカラーに変更。チョッパー本体のポップな色味も相まって、さらに可愛く仕上げているという。サイズは全高約98mm(チョッパー部分は全高約68mm)。
(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
2025年1月発送予定「キャラバンクすたんだーど ONE PIECE トニートニー・チョッパー キャンディミントVer.」(4,180円)
本体は500円玉が30枚入る貯金箱になっており、ピンクカラーだったわたあめのカラーリングを大人かわいいミントカラーに変更。チョッパー本体のポップな色味も相まって、さらに可愛く仕上げているという。サイズは全高約98mm(チョッパー部分は全高約68mm)。
(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション