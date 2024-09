“ガストロノミーによるまちづくりとは”がテーマ！美食都市研究会「第1回 美食都市フォーラム 2024」

ガストロノミーと都市の関係を具現化する「美食都市構想」を推進することを目的に発足した美食都市研究会は、「第1回 美食都市フォーラム 2024」を開催します。

ガストロノミーと都市の関係を具現化する「美食都市構想」を推進することを目的に発足した美食都市研究会は、「第1回 美食都市フォーラム 2024」を開催!

今回、美食都市研究会の活動として、「美食都市アワード2024」受賞都市から4名の首長を招いて、ガストロノミー(美食)に基づいた都市政策やまちづくりについての戦略と方向性を提言し、具体的に「美食都市構想」とは何かを明らかにします。

フォーラムでは“世界に通用する”日本の美食都市(ガストロノミック・シティ)を表彰した「美食都市アワード」の報告、ガストロノミーが地域にもたらす効果についての講演、さらには美食都市アワード受賞都市によるパネルディスカッション、参加首長による「美食都市宣言」への署名を行う予定です。

日時 :2024年10月7日(月) 14:00開始〜16:30頃終了(予定)

場所 :東京ミッドタウン八重洲 5Fイノベーションフィールド/イベントホール

(東京都中央区八重洲二丁目2番1号)

アクセス:JR「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)

東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)

東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩3分

東京メトロ東西線、銀座線、都営浅草線「日本橋」駅 徒歩6分

【フォーラムのプログラム】

テーマ:ガストロノミーによるまちづくりとは

(1) フォーラム開会 挨拶

登壇者:大阪公立大学 橋爪 紳也特別教授

(2) 美食都市アワード受賞都市の紹介及び、美食都市構想について

登壇者:美食都市研究会 久保 典昭 事務局長

「美食都市アワード2024」受賞都市の受賞理由を通じて、美食によるまちづくりの概要について説明します。

(3) 基調講演 海外美食都市事例について

登壇者:平安女学院大学 尾家 建生 教授

ガストロノミーへの取り組みが海外に比べ10年遅れていると言われている実態。

海外でのガストロノミーによるまちづくりの成功事例と、日本での取り組みのあり方について講演を行います。

(4) ゲスト講演:ガストロノミーが地域にもたらす観光による効果について

登壇者:UN Tourism 国連世界観光機関 駐日事務所 大宅 千明 副代表

観光の分野でガストロノミーが注目される理由と、世界での事例と効果について講演を行います。

(5) 美食都市アワード受賞都市によるパネルディスカッション

テーマ:美食(ガストロノミー)によるまちの活性化について

登壇者:米沢 則寿 市長[帯広市]、皆川 治 市長[鶴岡市]、

中山 泰 市長[京丹後市]、金澤 秀三郎 市長[雲仙市]

(北から南順)

(6) 美食都市アワード2024受賞都市による「美食都市宣言」サイン

(7) 美食都市アワード2025の公募、推薦について

このフォーラムを通じて、「美食都市構想」を知っていただき、ご参加の皆様と共にガストロノミーによる地域活性化を実践していきたいと当研究会は願っています。

記念すべき第1回の美食都市フォーラムにぜひ参加してください。

【参加申込】

第1回 美食都市フォーラム 2024申し込みサイト

公式HP: https://cuisine-kingdom.com/gastronomy/forum/

※参加費 無料 (フォーラム後の懇親会参加費1,000円)

主催: 美食都市研究会

後援: 料理王国、旅の手帖、大阪公立大学観光産業戦略研究所、POTLUCK YAESU(三井不動産)

