ダイキャストミニカー「ブラインドトイ 1/64 グラチャンコレクション BEST 3」が9月13日より予約開始！80年代の“ナウいヤング”を中心に流行していたチューニングマシンが集結
予約開始：9月13日14時
11月 発売予定
価格 1個：1,078円 1BOX（12個入り）：12,936円
青島文化教材社（アオシマ）は、ミニカー「ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3」を11月に発売する。9月13日14時より「アオシマオンラインショップ」などで予約を開始する予定で、価格は1個が1,078円、1BOX（12個入り）が12,936円。
本製品は、80年代当時に“ナウいヤング”を中心に流行っていたチューニングマシンを、1/64サイズのダイキャスト製ミニカーにした商品。
約70mmの小さなボディに当時のカスタム＆ホイールを余すことなく再現しており、「ケンメリ2Dr」「ケンメリ4Dr」「フェアレディZ」「110シルビア」「カリーナHT」「910ブルーバード」の全6車種が各2カラーでラインナップしている。なお中身の分からないブランド仕様となっている。
また「アオシマオンラインショップ」の限定BOXでは「限定レーシングカラー仕様 ケンメリ4Dr SP」が付属するほか、「フェアレディZ SP」「ケンメリ4Dr SP」の限定カラーが収録された「アオシマオンラインショップ限定カラー4種セット」も予約を受け付ける。価格は8,800円。
「ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3」種類：全6車種、各2カラー スケール：1/64スケール サイズ：80mm × 115mm × 40mm 素材
ボディ：ダイキャスト（亜鉛合金）
シャーシ・内装：ABS
透明部分：PS
タイヤ：PVC（非フタル酸）
LBワークス ケンメリ2Dr 1972年式（C110）
ケンメリ4Dr 1972年式（C110）
LBワークス フェアレディZ 1973年式（S30）
110シルビア 1979年式（S110）
カリーナHT 1980年式（RA45）
910ブルーバード 1983年式（KY910）
「アオシマオンラインショップ限定BOX」購入特典
限定レーシングカラー仕様 ケンメリ4Dr SP 1972年式（C110）
「ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3 アオシマオンラインショップ限定カラー4種セット」価格：8,800円
LBワークス フェアレディZ SP 1973年式（S30）
ケンメリ4Dr SP 1972年式（C110）
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) September 9, 2024
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ブラインドトイ
1/64 ダイキャストミニカー
グラチャンコレクション BEST 3
2024年11月発売予定！
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世界一低いミニカー!!!
9~11 弾の選りすぐり車種がベスト版で復活！
【受注予約開始】9/13(金)14：00～
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※画像は塗装見本です。実際の商品とは異なる場合がございます。
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