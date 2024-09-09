【ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3】予約開始：9月13日14時11月 発売予定価格 1個：1,078円 1BOX（12個入り）：12,936円

青島文化教材社（アオシマ）は、ミニカー「ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3」を11月に発売する。9月13日14時より「アオシマオンラインショップ」などで予約を開始する予定で、価格は1個が1,078円、1BOX（12個入り）が12,936円。

本製品は、80年代当時に“ナウいヤング”を中心に流行っていたチューニングマシンを、1/64サイズのダイキャスト製ミニカーにした商品。

約70mmの小さなボディに当時のカスタム＆ホイールを余すことなく再現しており、「ケンメリ2Dr」「ケンメリ4Dr」「フェアレディZ」「110シルビア」「カリーナHT」「910ブルーバード」の全6車種が各2カラーでラインナップしている。なお中身の分からないブランド仕様となっている。

また「アオシマオンラインショップ」の限定BOXでは「限定レーシングカラー仕様 ケンメリ4Dr SP」が付属するほか、「フェアレディZ SP」「ケンメリ4Dr SP」の限定カラーが収録された「アオシマオンラインショップ限定カラー4種セット」も予約を受け付ける。価格は8,800円。

「ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3」

種類：全6車種、各2カラー スケール：1/64スケール サイズ：80mm × 115mm × 40mm 素材ボディ：ダイキャスト（亜鉛合金）シャーシ・内装：ABS透明部分：PSタイヤ：PVC（非フタル酸）

LBワークス ケンメリ2Dr 1972年式（C110）

ケンメリ4Dr 1972年式（C110）

LBワークス フェアレディZ 1973年式（S30）

110シルビア 1979年式（S110）

カリーナHT 1980年式（RA45）

910ブルーバード 1983年式（KY910）

「アオシマオンラインショップ限定BOX」購入特典

限定レーシングカラー仕様 ケンメリ4Dr SP 1972年式（C110）

「ブラインドトイ 1/64 ダイキャストミニカー グラチャンコレクション BEST 3 アオシマオンラインショップ限定カラー4種セット」

価格：8,800円

LBワークス フェアレディZ SP 1973年式（S30）

ケンメリ4Dr SP 1972年式（C110）

※画像は塗装見本です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※日産自動車、トヨタ自動車許諾済