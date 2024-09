注目の新店を一挙ご紹介！ 8月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、8月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年8月1日〜8月31日

【10位】神田錦町 鮨たか晴(東京・大手町)

第10位は、2024年7月、大手町駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「神田錦町 鮨たか晴」。毎日豊洲から仕入れる厳選食材を使用した絶品江戸前寿司が楽しめるお店です。

神田錦町 鮨たか晴 写真:お店から

【9位】食べ放題 すき焼き十二天(東京・広尾)

第9位は、2024年8月、広尾の「THE RESTAURANT」内にオープンした「食べ放題 すき焼き十二天」。丸の内ブリックスクエアで極上の霜降り肉のすき焼きがいただけると人気の「すき焼き十二天」が食べ放題に特化して作った新店舗です。

食べ放題 すき焼十二天 広尾 写真:お店から

【8位】Patisserie i griega(東京・赤坂)

第8位は、2024年7月、赤坂・アークヒルズ内にオープンした「Patisserie i griega(パティスリー イ グリエガ)」。「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」「ジョエル・ロブション」で長年腕を振るってきたパティシエールがつくったパティスリーです。

Patisserie i griega 出典:yamay630さん

【7位】洋食 シーザー 横浜店(神奈川・日本大通り)

第7位は、2024年4月、日本大通り駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「洋食シーザー 横浜店」。絶品のナポリタンや鉄板で提供される熱々のハンバーグなどが楽しめるお店です。

洋食 シーザー 横浜店 出典:まーへーさん

【6位】鮨ト酒肴 富かわ(東京・吉祥寺)

第6位は、2024年7月、吉祥寺にオープンした「鮨ト酒肴 富かわ」です。同じ吉祥寺にある人気店「鮨 富かわ」の2号店で、早くも寿司のコースは1カ月先まで予約で埋まるなど注目を集めています。

鮨ト酒肴 富かわ 写真:お店から

【5位】L’ESSOR(東京・外苑前)

第5位は、2024年6月、外苑前駅から徒歩3分ほどの場所に移転オープンした「L’ESSOR」。六本木で約7年半営業していた人気フレンチレストランです。

L’ESSOR 写真:お店から

【4位】SPAGHETTI KAKEHASHI(東京・西新宿)

第4位は、2024年7月、JR新宿駅西口から徒歩約4分、東京メトロ西新宿駅から徒歩約3分の新宿野村ビル地下2階にオープンした「SPAGHETTI KAKEHASHI」です。お店の場所は、スパゲッティの名店「HASHIYA」の跡地。2024年6月の閉店後、同店で長年味を守ってきたスタッフたちが“変わらぬ場所・変わらぬ味・変わらぬおもてなし”をテーマに新規オープンすることになりました。

SPAGHETTI KAKEHASHI 写真:お店から

【3位】dacō 中目黒(東京・中目黒)

第3位は、2024年8月、中目黒にオープンした「dacō 中目黒」です。人気ベーカリーとして先頭を走り続ける「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」のアナザーブランド「dacō(ダコー)」。2023年に桜新町に1号店をオープンして以来、その人気はとどまることなく、お茶の水、福岡・今泉と次々に店舗を展開しています。

dacō 中目黒 出典:cin419さん

【2位】Hangry Joe’s Tokyo(東京・秋葉原)

第2位は、2024年8月、秋葉原にオープンした「Hangry Joe’s Tokyo」。2021年にアメリカ・バージニアで創業した「Hangry Joe‘s Hot Chicken(ハングリィ ジョーズホットチキン)」の日本1号店です。

Hangry Joe’s Tokyo 写真:お店から

【1位】薪焼うなぎ 銀座おのでら本店(東京・赤坂見附)

第1位に輝いたのは、2024年7月、東京メトロ赤坂見附駅・赤坂駅からそれぞれ徒歩約4分、目抜き通りの一ツ木通りに面したところにオープンした「薪焼うなぎ 銀座おのでら本店」です。

薪焼うなぎ 銀座おのでら 本店 写真:お店から

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね!

文:食べログマガジン編集部

