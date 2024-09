サンスター文具から、アニメ『機動戦士ガンダム』に登場する「シャア・アズナブル」をモチーフにした特別仕様の「ICIDカードケース」が登場。

赤い彗星「シャア・アズナブル」をモチーフにした「機動戦士ガンダム シャア専用ICIDカードケース」の予約受付がスタートしています☆

サンスター文具「機動戦士ガンダム シャア専用ICIDカードケース」

価格:各4,400円(税込)

※送料・手数料別途

予約期間:2024年9月9日(月)13時〜 準備数に達し次第終了

お届け予定:2024年12月

対象年齢:15才以上

セット内容:ICIDカードケース 1個/ストラップ 1個/名刺風カード 1枚

サイズ:本体(レッド) 約W110xH85xD5mm/本体(ブラック)…約W75xH110xD5mm

ストラップ 長さ約450mm、ストラップ紐幅 約9mm、リール紐延長 最大約320mm、名刺風カード 約90×55mm

販売店舗:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」ほか

サンスター文具から、『機動戦士ガンダム』に登場する赤い彗星「シャア・アズナブル」をモチーフにした「機動戦士ガンダム シャア専用ICIDカードケース レッド/ブラック」が登場!

横型(レッド)と縦型(ブラック)2種のデザインがラインナップされます。

アニメ『機動戦士ガンダム』に登場する「シャア・アズナブル」がモチーフの特別仕様の「ICIDカードケース」

交通系ICカードや定期券・社員証など、IDカードのケースとして首から下げたり、リールをバッグの金具などに取り付けてパスケースとして使用したりなど、さまざまな用途で活用できます。

両面ポケット仕様なので、各種カードや名刺などを持ち歩くのにも便利です。

ビジネスシーンでも使いやすいように、落ち着きのある色合いのデザインに仕上げらえています。

また、「シャア・アズナブル」の所属部隊のエンブレムをゴールドメッキの金属パーツで表現。

ジオン公国軍のエンブレムをモチーフにしたパターンの型押しや部隊名の箔押しなど、豪華な仕上がりになっています。

「シャア・アズナブル」をイメージした名刺風のカードが1枚ついており、個人情報を隠して使用する事も可能です。

機動戦士ガンダム シャア専用ICIDカードケース レッド

レッドは横型に使用できるタイプのパスケース。

ジオン公国軍のエンブレムが型押しされた、高級感のあるデザインです。

便利な両面ポケット仕様で、名刺を忍ばせておくのにも便利。

ゴールドのエンブレムで、「シャア・アズナブル」の部隊に所属している気分をあじわえます。

派手さのない品の良いレッドで、男性も女性も使用しやすいパスケースです。

ビジネスシーンでも使用しやすい、「シャア・アズナブル」好きの方にはたまらないグッズとなっています。

機動戦士ガンダム シャア専用ICIDカードケース ブラック

ブラックは縦型タイプのパスケース。

ブラック×ゴールドの組み合わせがゴージャスです。

両面ポケット仕様のほか、ワイヤーリール付きで、定期や社員証入れにも便利。

ブラックとの相性も良い、ゴールドカラーのエンブレムがポイントです。

「シャア・アズナブル」の部隊名が箔押しされており、特別感もうれしいデザイン!

おしゃれで高級感もありつつも、「シャア・アズナブル」やアニメ『機動戦士ガンダム』好きに気付いてほしくなるICIDカードケースです。

アニメ『機動戦士ガンダム』好きな大人のための、「シャア・アズナブル」仕様のパスケース!

サンスター文具「機動戦士ガンダム シャア専用ICIDカードケース レッド/ブラック」は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約中です。

※準備数に達した場合、販売を終了する場合があります

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

※写真の色味は本品と多少異なる場合があります

※縫製は手作業のため、多少の個体差があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人のためのシャア・アズナブルグッズ!サンスター文具「機動戦士ガンダム シャア専用ICIDカードケース」 appeared first on Dtimes.