【カドアナ:「クトゥルフ神話」関連アイテム】9月9日より予約開始12月上旬 発売予定

KADOKAWAは、同社アナログゲームブランド「カドアナ」より「クトゥルフ神話」関連アイテムを9月9日より予約受付を開始した。発売は12月上旬を予定している。

本商品は「クトゥルフ神話」をモチーフとした学習帳やアクリルスタンド、キーホルダー、トートバックなどがラインナップする。また、11月16日より開催予定のイベント「ゲームマーケット2024秋」にて先行販売を予定している。

□「カドカワストア」

「クトゥルフ神話」関連アイテム

クトゥルフ学習帳 3冊セット

ジャンル :グッズ(ノート)

価格:2,400円

発売日:12月上旬予定

サイズ:約 179mm × 252mm x 9mm

素材:紙

製造国:日本

仕様:3冊セット

企画:株式会社KADOKAWA

クトゥルフ神話 アクリルスタンド ニャルラトテップ

ジャンル:グッズ(アクリルスタンド)

価格:2,000円

発売日:12月上旬予定

本体サイズ:約 W100mm × H150mm × 2㎜

台座サイズ:約 100mm × 40mm × 2㎜

素材:アクリル

製造国:日本

企画:株式会社KADOKAWA

イラスト:Nottsuo

クトゥルフ神話 アクリルスタンド ハスター

ジャンル:グッズ(アクリルスタンド)

価格:2,000円

発売日:12月上旬予定

本体サイズ:約 W79mm × H109mm × 2㎜

台座サイズ:約 48mm × 94mm × 2㎜

素材:アクリル

製造国:日本

企画:株式会社KADOKAWA

イラスト:Nottsuo

クトゥルフ神話 トレーディング ミニアクリルブロック

ジャンル:グッズ(アクリルブロック)

価格:700円

発売日:12月上旬予定

サイズ:約 W30mm × 40mm × D10mm

素材:アクリル

製造国:日本

仕様:全5種、個別銀袋入れトレーディング仕様

企画:株式会社KADOKAWA

イラスト:Nottsuo

クトゥルフ トレーディング 名言キーホルダー

ジャンル:グッズ(キーホルダー)

価格:600円

発売日:12月上旬予定

サイズ:約 40mm × 40mm × 2㎜ 以内

素材:アクリル、ニッケル

製造国:日本

仕様:全5種、ナスカン付き、個別銀袋入れトレーディング仕様

企画:株式会社KADOKAWA

クトゥルフ神話 手ぬぐい

ジャンル :グッズ(手ぬぐい)

価格:1,500円

発売日:12月上旬予定

サイズ:約 W900mm × H350mm

素材:木綿

製造国:日本

企画:株式会社KADOKAWA

イラスト:Nottsuo

クトゥルフ神話TRPG ハスター トートバック

ジャンル:グッズ(トートバック)

価格:2,300円

発売日:2024年12月上旬予定

サイズ:W345 × H355 × マチ100mm

素材:綿

製造国:インド

企画:株式会社KADOKAWA

クトゥルフ神話TRPG 蜜蝋封印セット

ジャンル:グッズ(シーリングスタンプセット)

価格:7,000円

発売日:12月上旬予定

サイズ:約 230mm ×110mm x 35mm

素材:真鍮、ガラス、コルク、パラフィン、アルミ、合金、木、蝋、石

製造国:中国

仕様:シーリングスタンプヘッド、ハンドル、ワックススプーン

同梱物:ワックス、キャンドルx2

企画:株式会社KADOKAWA

学園×クトゥルフ神話 エミは描きつづけて カドめくミステリー

ジャンル:会話型ミステリーゲーム

価格:2,420 円

発売日:12月12日(木)

対象年齢:12歳以上

プレイ人数:3人~5人(GM不要)

プレイ時間:約120分

企画:株式会社KADOKAWA

ゲームデザイン:内山 靖二郎/アーカム・メンバーズ

イラスト:ttl

クトゥルフ神話タロットカード CTHULHU MYTHOS TAROT Ver.Major Arcana 22 cards

ジャンル:タロットカード

価格:3,960円

発売日:12月12日(木)

カード枚数:22枚

カードサイズ:120×70mm

企画:株式会社KADOKAWA

イラスト:Nottsuo

Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ;all rights reserved. Arranged by Arclight Inc.

Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc.

PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION

(C)KADOKAWA CORPORATION 2024

(C)Uchiyama Yasujirou / Studio Arkham