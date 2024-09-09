「クトゥルフ学習帳」など「クトゥルフ神話」×「カドアナ」による関連アイテムが9月9日より予約開始ゲームマーケット2024秋にて先行販売も実施予定
9月9日より予約開始
12月上旬 発売予定
KADOKAWAは、同社アナログゲームブランド「カドアナ」より「クトゥルフ神話」関連アイテムを9月9日より予約受付を開始した。発売は12月上旬を予定している。
本商品は「クトゥルフ神話」をモチーフとした学習帳やアクリルスタンド、キーホルダー、トートバックなどがラインナップする。また、11月16日より開催予定のイベント「ゲームマーケット2024秋」にて先行販売を予定している。
□「カドカワストア」
「クトゥルフ神話」関連アイテム
クトゥルフ学習帳 3冊セット
ジャンル ：グッズ（ノート）
価格：2,400円
発売日：12月上旬予定
サイズ：約 179mm × 252mm x 9mm
素材：紙
製造国：日本
仕様：3冊セット
企画：株式会社KADOKAWA
クトゥルフ神話 アクリルスタンド ニャルラトテップ
ジャンル：グッズ（アクリルスタンド）
価格：2,000円
発売日：12月上旬予定
本体サイズ：約 W100mm × H150mm × 2㎜
台座サイズ：約 100mm × 40mm × 2㎜
素材：アクリル
製造国：日本
企画：株式会社KADOKAWA
イラスト：Nottsuo
クトゥルフ神話 アクリルスタンド ハスター
ジャンル：グッズ（アクリルスタンド）
価格：2,000円
発売日：12月上旬予定
本体サイズ：約 W79mm × H109mm × 2㎜
台座サイズ：約 48mm × 94mm × 2㎜
素材：アクリル
製造国：日本
企画：株式会社KADOKAWA
イラスト：Nottsuo
クトゥルフ神話 トレーディング ミニアクリルブロック
ジャンル：グッズ（アクリルブロック）
価格：700円
発売日：12月上旬予定
サイズ：約 W30mm × 40mm × D10mm
素材：アクリル
製造国：日本
仕様：全5種、個別銀袋入れトレーディング仕様
企画：株式会社KADOKAWA
イラスト：Nottsuo
クトゥルフ トレーディング 名言キーホルダー
ジャンル：グッズ（キーホルダー）
価格：600円
発売日：12月上旬予定
サイズ：約 40mm × 40mm × 2㎜ 以内
素材：アクリル、ニッケル
製造国：日本
仕様：全5種、ナスカン付き、個別銀袋入れトレーディング仕様
企画：株式会社KADOKAWA
クトゥルフ神話 手ぬぐい
ジャンル ：グッズ（手ぬぐい）
価格：1,500円
発売日：12月上旬予定
サイズ：約 W900mm × H350mm
素材：木綿
製造国：日本
企画：株式会社KADOKAWA
イラスト：Nottsuo
クトゥルフ神話TRPG ハスター トートバック
ジャンル：グッズ（トートバック）
価格：2,300円
発売日：2024年12月上旬予定
サイズ：W345 × H355 × マチ100mm
素材：綿
製造国：インド
企画：株式会社KADOKAWA
クトゥルフ神話TRPG 蜜蝋封印セット
ジャンル：グッズ（シーリングスタンプセット）
価格：7,000円
発売日：12月上旬予定
サイズ：約 230mm ×110mm x 35mm
素材：真鍮、ガラス、コルク、パラフィン、アルミ、合金、木、蝋、石
製造国：中国
仕様：シーリングスタンプヘッド、ハンドル、ワックススプーン
同梱物：ワックス、キャンドルｘ2
企画：株式会社KADOKAWA
学園×クトゥルフ神話 エミは描きつづけて カドめくミステリー
ジャンル：会話型ミステリーゲーム
価格：2,420 円
発売日：12月12日（木）
対象年齢：12歳以上
プレイ人数：3人～5人（GM不要）
プレイ時間：約120分
企画：株式会社KADOKAWA
ゲームデザイン：内山 靖二郎／アーカム・メンバーズ
イラスト：ttl
クトゥルフ神話タロットカード CTHULHU MYTHOS TAROT Ver.Major Arcana 22 cards
ジャンル：タロットカード
価格：3,960円
発売日：12月12日（木）
カード枚数：22枚
カードサイズ：120×70mm
企画：株式会社KADOKAWA
イラスト：Nottsuo
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