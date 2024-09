WOLF HOWL HARMONYが、1stアルバム『WOLF』を2025年3月12日にリリースすることが決定した。Billboard JAPAN HOT 100 ウィークリー3位やSpotify Viral Top 50 Japan 7日連続1位などを獲得したデビューシングル「Sweet Rain」、見逃し配信再生数が3000万回を突破し、テレビ朝日の新記録を樹立したドラマ『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』の主題歌「Frozen Butterfly」、テレビ東京のドラマ『キス×kiss×キス〜LOVE 鄱 SHOWER〜』の主題歌「Sugar Honey」など、累計3,800万回以上のストリーミング総再生回数を誇る楽曲をパッケージ化。さらに、追加で新曲も収録予定。

1st Album『WOLF』



2025年3月12日(水) Release■収録内容[CD]全形態共通・LOVE RED・Sweet Rain・Sugar Honey・Frozen Butterfly・Pink Flash Lights・Love Triangle・ピアス※曲数・曲順未定[LIVE盤 DVD/Blu-ray] ´↓Л╋δ※収録内容未定[MV盤 DVD/Blu-ray]共通・Sweet Rain・Sugar Honey・Frozen Butterfly・Pink Flash Lights・Love Triangle・ピアス※曲数・曲順未定■商品形態(全11形態)▼LDHオフィシャルショップ / mu-mo SHOP / イベント会場限定LIVE盤 (初回生産限定)CD+DVD】RZZ1-67130/B \11,000(税込)◆CD+Blu-ray】RZZ1-67131/B \11,000(税込)※初回生産限定盤※缶ケース仕様※フォトカード LIVE盤ver. (全8種中1枚ランダム)/ステッカー LIVE盤 ver./シリアルコード封入MEMBER PRODUCE盤 (初回生産限定)【CD RYOJI ver.】RZC1-67132 \5,500(税込)※初回生産限定盤※紙ケース (RYOJI ver.)※フォトカード RYOJI ver. (全2種中1枚ランダム)/ステッカー RYOJI ver./シリアルコード封入ぁCD SUZUKI ver.】RZC1-67133 \5,500(税込)※初回生産限定盤※紙ケース (SUZUKI ver.)※フォトカード SUZUKI ver. (全2種中1枚ランダム)/ステッカー SUZUKI ver./シリアルコード封入ァCD GHEE ver.】RZC1-67134 \5,500(税込)※初回生産限定盤※紙ケース (GHEE ver.)※フォトカード GHEE ver. (全2種中1枚ランダム)/ステッカー GHEE ver./シリアルコード封入ΑCD HIROTO ver.】RZC1-67135 \5,500(税込)※初回生産限定盤※紙ケース (HIROTO ver.)※フォトカード HIROTO ver. (全2種中1枚ランダム)/ステッカー HIROTO ver./シリアルコード封入▼一般流通商品LIVE盤АCD+DVD】RZCD-67125/B \7,500 (税込)─CD+Blu-ray】RZCD-67126/B \7,500 (税込)※フォトカード/ステッカー/シリアルコードの封入はございませんMV盤【CD+DVD】RZCD-67127/B \5,500 (税込)【CD+Blu-ray】RZCD-67128/B \5,500 (税込)※初回仕様:スリーブ仕様※初回封入特典:フォトカードMV盤ver. (全8種中1枚ランダム)/ステッカーMV盤ver. /シリアルコード封入CD ONLY盤【CD ONLY】RZCD-67129 \3,000(税込)※初回仕様:ポスター仕様※初回封入特典:フォトカード CD ONLY盤ver. (全8種中1枚ランダム)/ステッカー CD ONLY盤ver./シリアルコード封入■LDHオフィシャルショップ特典LIVE盤 (初回生産限定) ・LIVE盤・MV盤共通特典:選べるメンバー別アクリルスタンド1個(全4種)※お好きなメンバーをお選びください。MEMBER PRODUCE盤 (初回生産限定)4形態セット購入特典:クリアウォールポケット※MEMBER PRODUCE盤4形態を同時にご購入いただいた場合にのみ対象となりますのでご注意ください。※各形態単体でのご購入の場合、「オリジナルステッカー」を特典として付させていただきます。CD ONLY盤特典:オリジナルステッカー1枚※オリジナルステッカーはmu-mo SHOPでの特典と同様の絵柄となります。■ショップ別オリジナル特典タワーレコード:A3クリアポスター(メンバーソロ4種ランダム)@Loppi・HMV限定 全国のローソン店頭Loppi端末、もしくはHMV(店舗・HMV&BOOKS online)(一部店舗除く):A5クリアファイル楽天ブックス:コンパクトミラー (メンバーソロ4種ランダム)※サイズ:W53mm×H85mmセブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ)(全1種)Amazon:【LIVE盤】AL+DVD/AL+Blu-ray ¥7,500(税込):メガジャケ+缶バッジ(75mm)【MV盤】AL+DVD/AL+Blu-ray ¥5,500(税込):ハンドタオル【CD ONLY】¥3,000(税込):メガジャケ新星堂WonderGOO:ポストカード(メンバーソロ+集合ランダム5種から1枚)Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む):トレーディングカード2枚セットネオウイング:8PSサイズブロマイド※サイズ:W152×H216mmmu-mo特典:【LIVE盤】AL+DVD/AL+Blu-ray ¥7,500(税込)/【MV盤】AL+DVD/AL+Blu-ray ¥5,500(税込)/【CD ONLY】¥3,000(税込):オリジナルステッカー■汎用特典クリアしおり(40mm×80mm)(全1種)※絵柄は後日公開■対象販売サイトLDHオフィシャルショップ / mu-mo SHOP / イベント会場限定パッケージはコチラEXILE TRIBE FAMILY OFFICIAL CD・DVD SHOPEXILE TRIBE FAMILY OFFICIAL CD・DVD SHOPhttps://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=EFS&artist_id=WHHMN&categ_id=31491LDH official mobile CD/DVD SHOPhttps://m.ex-m.jp/https://m.tribe-m.jp/https://m.ldhgirls-m.jp/https://m.ldh-m.jp/CLプレミアム OFFICIAL CD/DVD SHOPhttps://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=CLMS&categ_id=31492mu-mo SHOPhttps://shop.mu-mo.net/a/list1?artist_id=WHHMNオンラインCDストア リンク一覧https://wolfhowlharmony.lnk.to/1stalbum_cd