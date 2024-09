ポルノグラフィティが8日、デビュー25周年を迎えたことを記念したライブ『因島・横浜ロマンスポルノ’24 〜解放区〜』最終公演を開催し、周年イヤーのラストを華々しく打ち上げた。数々の伝説を残してきた横浜スタジアムでのライブは「おいでよサンタモニカ」からスタート。間髪入れずに「ネオメロドラマティック」でたたみかけると、25年前のこの日にリリースしたデビュー曲「アポロ」を熱唱した。

8月31日・9月1日には故郷・広島県因島でのライブも予定されていたが、台風の影響で初日公演の中止を余儀なくされた。ボーカルの岡野昭仁は「因島初日は残念ながらライブを開催できなかった。その残念な想いの分も、今日はここにいるみんなで大いに騒いで楽しんで帰ろう!」と伝えると、因島の風を少しでも感じてもらいたいと、メンバーの故郷“折古ノ浜”を舞台にした人気曲「狼」を披露した。「ライブでは披露したことがない楽曲」という「むかいあわせ」をライブ初披露したほか、アコースティックアレンジの「ギフト」、今回の「ロマンスポルノ’24 〜解放区〜」ver.の「THE DAY」を披露。新藤晴一(Gt)とサポートミュージシャンによるインスト楽曲「螺旋」で会場の雰囲気を一変させると、ライブ鉄板曲「Zombies are standing out」を炎が燃え盛る中でパフォーマンスし、観客を熱狂させた。代表曲も連発し「ミュージック・アワー」では恒例の”変な踊り”で3万5000人の観客が一矢乱れぬ手振りで盛り上がり、「アゲハ蝶」では“ラララ”の大合唱が横浜の夜空に響き渡る。「皆さんと創るこの場所が僕らの解放区です」と伝えると、本編最後にライブタイトル曲「解放区」へ。「みんながいるからワシらは頑張れる」と喜びをかみしめた。アンコールでは、再びステージに現れたメンバーが、9月1日に開催された『ロマンスポルノ’24 〜解放区〜』因島公演を11月8日、9日、10日の3日間、全国の映画館で上映が決定したことを報告。続いて、昭仁が「メインステージから、移動します!」と号令をかけると、大漁旗を先頭に特別仕様のカートでサブステージへ移動した。アンコール1曲目として、新曲「ヴィヴァーチェ」をサプライズ披露。「見えない枠、窮屈な考えから飛び出して、自分らしさを自分自身で手に入れる、この曲がそんなきっかけになってほしい」という楽曲に込めた想いを燃えるように歌い、横浜スタジアムは感動に包まれた。続く「Ohhh!!!HANABI」では、3万5000人のタオル回しで会場が一体化するなか、華々しく花火が打ち上げられ、ラストはライブ定番曲「ジレンマ」で大暴れし、フィナーレを迎えた。■『因島・横浜ロマンスポルノ’24 〜解放区〜』セットリスト00. おいでよサンタモニカ01. ネオメロドラマティック02. メジャー03. アポロ04. 狼05. OLD VILLAGER06. FLAG07. カメレオン・レンズ08. シスター09. 愛が呼ぶほうへ10. むかいあわせ11. ギフト12. THE DAY13. 螺旋14. Zombies are standing out15. 今宵、月が見えずとも16. ひとひら17. ヒトリノ夜18. Jazz up19. ミュージック・アワー20. アゲハ蝶21. 解放区【アンコール】EN1. ヴィヴァーチェ(新曲)EN2. Ohhh!!!HANABIEN3. ジレンマ