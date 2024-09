ディズニー名曲ポップ・パンクカバー集『A Whole New Sound』リリース ─ イエローカードやシンプル・プラン、ニュー・ファウンド・グローリーら参加

ディズニー映画の名曲を、人気ポップバンドたちがエネルギッシュにアレンジしたアルバム『A Whole New Sound』がリリースされた。イエローカードやニュー・ファウンド・グローリー、シンプル・プランらが参加したこの全く新しいコンピレーションアルバムは、や、にて今すぐ楽しむことができる。

イエローカードは『アラジン』の名曲「ア・ホール・ニュー・ワールド」をカバー。ジャスミンのパートはアゲインスト・ザ・カレントのボーカルとして知られるクリッシー・コスタンザが担当した。イエローカードのボーカル、ライアン・キーは「僕の人生において、ディズニーほど僕の内なる童心と同調させるものはありません」とコメントを寄せている。

ほか、ニュー・ファウンド・グローリーは『リトルマーメイド』の「パート・オブ・ユア・ワールド」を、メイデイ・パレードは『リメンバー・ミー』の「リメンバー・ミー」を、シンプル・プランは『ライオン・キング』の「愛を感じて」をカバー。多くのディズニー・ファンにとって幼少期からの思い出であろう楽曲の数々を、ポップ・パンクの弾けるようなエネルギーとともに新たに楽しむことができる。











トラックリストは以下の通り。

A Whole New Sound Tracklist “Part of Your World” from The Little Mermaid by New Found Glory “Remember Me” from Coco by Mayday Parade “Can You Feel the Love Tonight” from The Lion King by Simple Plan “I2I” from A Goofy Movie by Magnolia Park “A Whole New World” from Aladdin by Yellowcard “Go the Distance” from Hercules by We The Kings “Surface Pressure” from Encanto by Plain White T’s “You’ve Got a Friend in Me” from Toy Story by Meet Me @ The Altar “You’ll Be in My Heart” from Tarzan by Boys Like Girls “Colors of the Wind” from Pocahontas by Tokio Hotel “Let It Go” from Frozen by LØLØ “Friend Like Me” from Aladdin by Bowling For Soup

Source: