Ìîµå³¦¤Ç¡ÉÎëÌÚ¡ÉÀ«¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¡ÄÆ±À«¤ÎÁª¼ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¾×·â¤Î°ì¸À
Ìîµå³¦¤Ç¤â¡Öº´Æ£¡×¡ÖÎëÌÚ¡×¤¬¾å°Ì
Ìó500Ç¯¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´°÷¤ÎÌ¾»ú¤¬¡Öº´Æ£¡×¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£¤³¤ó¤Ê¾×·âÅª¤Êµ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
2024Ç¯»þÅÀ¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇÂ¿¤ÎÌ¾»ú¤Ï¡Ê1¡Ë¡Öº´Æ£¡×¤Ç¡¢¤ª¤è¤½183Ëü¿Í¡¢°Ê²¼¡Ê2¡Ë¡ÖÎëÌÚ¡×¤ª¤è¤½176Ëü9000¿Í¡¢¡Ê3¡Ë¡Ö¹â¶¶¡×¤ª¤è¤½138Ëü3000¿Í¡¢¡Ê4¡Ë¡ÖÅÄÃæ¡×¤ª¤è¤½131Ëü2000¿Í¡¢¡Ê5¡Ë¡Ö°ËÆ£¡×¤ª¤è¤½105Ëü3000¿Í¡¢¡Ê6¡Ë¡ÖÅÏÊÕ¡×¤ª¤è¤½104Ëü3000¿Í¡¢¡Ê7¡Ë¡Ö»³ËÜ¡×¤ª¤è¤½102Ëü9000¿Í¡¢¡Ê8¡Ë¡ÖÃæÂ¼¡×¤ª¤è¤½102Ëü6000¿Í¡¢¡Ê9¡Ë¡Ö¾®ÎÓ¡×¤ª¤è¤½101Ëü¿Í¡¢¡Ê10¡Ë¡Ö²ÃÆ£¡×¤ª¤è¤½87Ëü3000¿Í¡¢¡Ê11¡Ë¡ÖµÈÅÄ¡×¤ª¤è¤½81Ëü3000¿Í¡¢¡Ê12¡Ë¡Ö»³ÅÄ¡×¤ª¤è¤½79Ëü9000¿Í¡¢¡Ê13¡Ë¡Öº´¡¹ÌÚ¡×¤ª¤è¤½65Ëü6000¿Í¡¢¡Ê14¡Ë¡Ö»³¸ý¡×¤ª¤è¤½63Ëü1000¿Í¡¢¡Ê15¡Ë¡Ö¾¾ËÜ¡×¤ª¤è¤½61Ëü6000¿Í¤ÈÂ³¤¯¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ìó500Ç¯¸å¤Î2531Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´°÷¤ÎÌ¾»ú¤¬¡Öº´Æ£¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤Ï¡ÖÉ×ÉØÆ±À«¡×¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¿Í¸ý¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤ËÌ¾»ú¤Î¿ô¤â¸º¤ë¡£É×ÉØÆ±À«À©ÅÙ¤Î²¼¤Ç·ëº§¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖÂ¿¤¤Ì¾»ú¤Ë¼ýÚÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Íý¶þ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¡£
»ä¤¬¾¯Ç¯¤Îº¢¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤Ì¾»ú¤Ï¡ÖÎëÌÚ¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢1970Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ì¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï1°Ì¤¬¡ÖÎëÌÚ¡×¡¢2°Ì¤¬¡Öº´Æ£¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ì¾»ú¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦¿¹²¬¹À¤µ¤ó¤Î²òÀâ¡£
¡ã¸½ºß¡Öº´Æ£¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ê¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤â¤Ê¤¯¼êºî¶È¤Ç½¸·×¤·¤¿¤¿¤á¡¢´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÌ¾Êí¤ò¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ØÅì¤ËÂ¿¤¤¡ÖÎëÌÚ¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¸íÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ä¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼ÒHP¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÌ¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡©¡¡1°Ì¡Öº´Æ£¡×11¿Í¡¢2°Ì¡ÖÎëÌÚ¡×¡ÖÅÄÃæ¡×¡Ö°ËÆ£¡×¡ÖÃæÂ¼¡×¡Ö²ÃÆ£¡×¡Ö¾¾ËÜ¡×10¿Í¡¢8°Ì¡ÖÀÐÀî¡×9¿Í¡¢9°Ì¡Ö¹â¶¶¡×¡Ö»³ºê¡×8¿Í¡Ê2024Ç¯9·î3Æü»þÅÀ¡Ë¡£
Á´¹ñ¤ÎÌ¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢¤Û¤ÜÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÈÎëÌÚ¡ÉÀ«¤ËºÇ¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê
ÎëÌÚÀ«¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î10¿Í¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÐÀ¤Æ¬¤Ï¡¢¸½Ìò¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚÀ¿Ìé¤«¡£ÆüÊÆÄÌ»»4367°ÂÂÇ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ2Ç¯¤ÏËÜÌ¾¤Î¡ÖÎëÌÚ°ìÏ¯¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÎëÌÚ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤ËºÇ¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÄÌ»»317¾¡¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼ÎëÌÚ·¼¼¨¤À¡£ºÇÂ¿¾¡¤Ë3²ó¡Ê1969¡¢77¡¢78Ç¯¡Ë¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ë1²ó¡Ê78Ç¯¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ë8²ó¡Ê67¡Á72¡¢74¡¢78Ç¯¡Ë¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Ë1²ó¡Ê75Ç¯¡Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢88Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢2¡¢3²ó¤Ï¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÎëÌÚ·¼¼¨¤Ï¡¢¼«¤é¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸ÊÃæ¿´¼çµÁ¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÝÄêÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¼«Âº¿´¤È¡¢ÐþËý¤È»æ°ì½Å¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¶áÅ´¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é¤â»Ç¤¨¤ë¡£83Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éÎëÌÚ¹¯ÆóÏ¯¤¬¶áÅ´¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£
ÎëÌÚ¹¯ÆóÏ¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢77Ç¯9·î3Æü¡¢²¦Äç¼£¤«¤é¡ÈÀ¤³¦µÏ¿¡É¤È¤Ê¤ë756¹æ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÃøÌ¾¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï¾¾²¬¹°¡¢°ÂÅÄÌÔ¤Ë¼¡¤°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°ÜÀÒÁ°¤Þ¤Ç¤Ë64¾¡¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ·¼¼¨¤Ï¡¢¤½¤ÎÎëÌÚ¹¯ÆóÏ¯¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶áÅ´¤ÎÎëÌÚ¤ÏËÍ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¤¡£ÎëÌÚ¹¯ÆóÏ¯·¯¤Ë¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÌ¾»ú¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎëÌÚ¹¯ÆóÏ¯¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·Ê¹¤Ç¤ÎÎëÌÚ·¼¼¨¤ÎÉ½µ¤Ï¡ÖÎëÌÚ·¼¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÅ´¤Î¡ÖÇØÈÖ¹æ1¡×¤Îµ¤³µ¤ÏÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¤ºêÃÒÌé¤¬¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ä´ä·¨¤è¤êÅ·ºÍ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¼ÂÌ¾