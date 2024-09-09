【「1日外出録ハンチョウ」第152話「散時」】
9月9日 公開
価格:70ポイント

　講談社は、同社webマンガアプリ「ヤンマガWeb」にて福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」の最新話となる第152話「散時」を9月9日に公開した。価格は70ポイント。

　第152話「散時」では班長・大槻たちはE班地下物販でコーヒー事業に着手。コーヒーに合うベストなお菓子を探すために、地上へ！

□「ヤンマガWeb」」の「1日外出録ハンチョウ」

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