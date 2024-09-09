【最新話】ヤンマガWebにて「1日外出録ハンチョウ」第152話「散時」が公開
【「1日外出録ハンチョウ」第152話「散時」】
9月9日 公開
価格:70ポイント
9月9日 公開
価格:70ポイント
講談社は、同社webマンガアプリ「ヤンマガWeb」にて福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」の最新話となる第152話「散時」を9月9日に公開した。価格は70ポイント。
第152話「散時」では班長・大槻たちはE班地下物販でコーヒー事業に着手。コーヒーに合うベストなお菓子を探すために、地上へ！
□「ヤンマガWeb」」の「1日外出録ハンチョウ」
【更新‥最新話‥！】- 【公式】『１日外出録ハンチョウ』＠第19巻発売中‥‥！ (@hancho_YM) September 8, 2024
月曜日‥ヤングマガジンの発売日‥！
第152話『散時』掲載されております‥‥！
E班地下物販‥‥！
大槻たちが始めるはコーヒー事業‥‥
コーヒーに合うベストなお菓子を探して‥
レッツチルタイム‥！https://t.co/qNpepflnmg
読める‥‥コミックDAYSでも‥‥！ pic.twitter.com/iAMJGUuopI
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