【「別冊少年マガジン」10月号】9月9日 発売価格:770円

講談社は、マンガ雑誌「別冊少年マガジン」10月号を本日9月9日に発売した。価格は770円。

今回の表紙を飾るのはTVアニメが放送中の「杖と剣のウィストリア」。さらに、単行本第1巻の発売を迎えた「HOOL!GAN'S」、「弁護人ゆらぎの衝動」、「アカデミックハイプ」、「失語の拳」、「アキレス」5作品がCカラーで登場する。

また、今号より漫画好きなアイドルが漫画について語るグラビア新連載「アイドルと漫画」がスタート。初回は乃木坂46から池田瑛紗さん・冨里奈央さんが登場し、ここでしか聞けない漫画への想いが計2ページに渡って掲載される。

□「別冊少年マガジン」最新号のページ

グラビア新連載「アイドルと漫画」スタート。初回は乃木坂46から池田瑛紗さん・冨里奈央さんが登場

「HOOL!GAN'S」第1巻発売記念Cカラー

「弁護人ゆらぎの衝動」第1巻発売記念Cカラー

「アカデミックハイプ」第1巻発売記念Cカラー

「失語の拳」第1巻発売記念Cカラー

「アキレス」第1巻発売記念Cカラー

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.