今月29日開催の『Yogibo Presents RIZIN.48』(さいたまスーパーアリーナ)の追加カードとして、第5代バンタム級王者のフアン・アーチュレッタと、6月の『RIZIN.47』で圧倒的な強さを見せつけたラジャブアリ・シェイドゥラエフの試合が9日、RIZIN公式SNSで発表された。この日の正午にRIZIN公式SNSが、榊原信行CEO、広報の笹原圭一氏、マッチメイカーの柏木“チャーリー”信吾氏の3人が『RIZIN.48』でのシェイドゥラエフの対戦相手を議論する会議の動画を公開。初戦のインパクトが強すぎたシェイドゥラエフだけに、交渉が難航している様子を明かしていた。

それから1時間後、改めてRIZINから「フアン・アーチュレッタvs.ラジャブアリ・シェイドゥラエフ」の決定が正式にリリース。元ベラトール&RIZIN王者のアーチュレッタと、底知れないポテンシャルを秘めているシェイドゥラエフ。勝者がRIZIN王者との試合に一歩近づくこと間違い無しの“フェザー級激アツ”な一戦となる。ファンからは「マジか!熱い!」「これはおもろい!」「こういうのを待ってた!」「これは豪華」など、興奮の声が続々と寄せられている。●9月29日『Yogibo presents RIZIN.48』対戦カード(さいたまスーパーアリーナ)<追加カード>・フェザー級フアン・アーチュレッタ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ<既出カード>・ライト級タイトルマッチ【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 【挑戦者】ルイス・グスタボ・バンタム級王座決定戦井上直樹 vs. キム・スーチョル・スーパーアトム級伊澤星花 vs. 浅倉カンナ・フェザー級萩原京平 vs. 高木凌・バンタム級元谷友貴vs.太田忍・バンタム級牛久絢太郎vs.佐藤将光・バンタム級金太郎vs.秋元強真・フライ級新井丈vs.エンカジムーロ・ズールー・ライト級矢地祐介vs.宇佐美正パトリック・フェザー級カルシャガ・ダウトベックvs.木下カラテ