アン・ボヒョン、12月28日に日本ファンミーティング開催！終演後には“バイバイ会”も

俳優のアン・ボヒョンが、日本のファンに向けたオリジナルファンミーティング「2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING」を開催する。「2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING」は、12月28日に開催予定。日本公式ファンクラブ「AHN BOHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB」で、9月13日(金)17時16分よりチケット先行販売が行われる。

◆アン・ボヒョン メッセージ

韓国ドラマ「梨泰院クラス」や「マイネーム:偽りと復讐」など、多くの話題作で様々な役柄を演じ、韓国のみならず日本でも注目を集めているアン・ボヒョン。盛況のうちに終了した初のアジアファンミーティングツアー「2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING『Hello!』」については、各地のファンの熱量の高さと期待感を改めて直に感じることができたツアーになったと振り返り、「韓国から始まった初のアジアファンミーティングが終わりました。心配で心がいっぱいでしたが、実際にファンの方々に会えて幸せな瞬間でした。ファンの有難さを感じ、もっと一生懸命に努力して成長したいと思いました。たくさん僕を応援してくださる方々に会えて、いろんなことを思いました。もちろん、僕には大きなきっかけになりました。機会があればまたみなさまに挨拶ができればと思っています。もう一度、心からありがとうございます」とコメントした。日本公式ファンクラブのリニューアルオープン一周年を祝う今回のファンミーティングは“年末を家族と過ごすように、ポシレギ(アン・ボヒョンのファン)と過ごす”をテーマに、「これからますますファンと触れ合う場を作りたい」というアン・ボヒョンの願いを込めて、特別なプログラムで構成される。前回大好評だったFC会員限定企画「ミート&グリート」や、「より多くの時間をファンと過ごしたい」という想いからバックステージツアーやリハーサル見学を新たに実施する予定だ。また、このファンミーティングに向けてアン・ボヒョンは歌唱力に磨きをかけ、多くの楽曲を披露する。終演後には全員を対象にバイバイ会(よいお年を会)が設けられる予定だ。今年最後にもう一度、BOSS(アン・ボヒョンの愛称)に会える貴重な機会となる「2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING」のチケットは、日本公式ファンクラブにて、9月13日(金)17時16分より一次先行販売、10月8日(火)17時16分より二次先行販売を実施。FC限定企画の「ミート&グリート」「バックステージツアー」「リハーサル見学」では、招待人数を前回の約2倍の200人以上に増員。応募申し込みの詳細に関しては、後日ファンクラブサイト、アン・ボヒョン日本公式X(旧Twitter)にて発表予定だ。年末年始に日本のファンの皆さまと逢えることがとっても楽しみです。一緒によい時間を過ごしたいと思います。

■イベント情報

「2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING」

開催日時:2024年12月28日(土)開場 17:00 / 開演 18:00

会場:LINE CUBE SHIBUYA



【チケット】

全席指定 13,200円(税込)

FC会員一次先行:2024年9月13日(金)17時16分〜9月23日(月祝)23時59分

FC会員二次先行:2024年10月8日(火)17時16分〜10月14日(月祝)23時59分

申し込みはこちら



※1枚4枚までお申し込みが可能です(抽選)。

※4歳以上はチケットが必要です。3才以下でもお席が必要な場合は有料となります。

※このほか、プレイガイド先行や一般販売も予定しています。

※撮影・録音は禁止となります(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)。



主催:株式会社 SHIM

企画:株式会社 FN ENTERTAINMENT

制作:株式会社 iTONY INTERNATIONAL

運営:サンライズプロモーション東京

協力:MY ENTERTAINMENT



