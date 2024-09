ドラマ『梨泰院クラス』や『ユミの細胞たち』などで知られる韓国の俳優、アン・ボヒョンが9日、来日ファンミーティング「2024 THE FIRST SITE BOHYUN×CAMPING」を12月28日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催すると発表した。日本公式ファンクラブのリニューアルオープン一周年を記念して企画された今回のファンミーティングは、「年末を家族と過ごすように、ポシレギ(ファンの愛称)と過ごす」がテーマ。「これからますますファンと触れ合う場を作りたい」というアン・ボヒョンの思いが込められ、前回のFC企画で好評だった「ミート&グリート」や、「より多くの時間をファンと過ごしたい」という想いから企画されたバックステージツアーのほか、リハーサル見学も新たに実施予定。楽曲披露も企画され、終演後には全員を対象にバイバイ会(よいお年を会)が設けられる。ドワンゴが開発したファンクラブ運営サービス「sheeta(シータ)」の日本公式ファンクラブ「AHN BOHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB」メンバーが対象。チケット先行販売が13日、本人の誕生日にちなんで17時16分より開始される。