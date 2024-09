38歳モドリッチ＆39歳C・ロナウドが勝利の立役者に！…スペインは4発大勝、ピクシーのセルビアは敗戦／UNL第2節

UEFAネーションズリーグ(UNL)のリーグA第2節が8日に各国で行われた。前回大会のファイナリストであるクロアチア代表は、グループ1第2節でポーランド代表と対戦。するとスコアレスで迎えた52分、ヨーロッパの選手として歴代2位タイとなる代表通算180キャップに到達したMFルカ・モドリッチがまたしても見せた。エリア手前で獲得したフリーキックのキッカーを担った“ヴァトレニの英雄”から放たれたボールは、美しい放物線を描きながらゴール左上に吸い込まれたのだ。39歳の誕生日前日の芸術的な一撃。「情熱がなくなったとしたら、誰かに言われる必要はない」とまだ退くつもりがないと語ったモドリッチが、1−0の勝利の立役者になっている。

同組のポルトガル代表とスコットランド代表の一戦は、前者に軍配が上がることに。前半開始早々にMFスコット・マクトミネイのゴールでスコットランドが先制したものの、54分のMFブルーノ・フェルナンデスが、そして88分にFWクリスティアーノ・ロナウドが決めてスコアをひっくり返した。モドリッチに負けじと、同じくチームの支柱である39歳が健在であることを示したポルトガル代表が2−1で逆転勝利を飾り、開幕2連勝で9月シリーズを終えている。グループ4では、欧州王者のスペイン代表がスイス代表と激突した。4分にFWホセルが先制点を挙げると、ドブレーテのMFファビアン・ルイスとFWフェラン・トーレスも続くゴールラッシュ。20分にCBロビン・ル・ノルマンがDOGSOで1発退場となった後、FWゼキ・アムドゥニに決められて一時は1点差に詰め寄られたものの、終わってみれば4−1の大勝。試合の3分の2以上の時間帯を10人で戦いながら、“新無敵艦隊”がその実力を示している。同組のもう1試合は、ドラガン・ストイコヴィッチ監督が率いるセルビア代表がデンマーク代表と対戦。長年主将としてチームを牽引してきたMFドゥシャン・タディッチが代表から引退した他、FWドゥシャン・ヴラホヴィッチやFWアレクサンダル・ミトロヴィッチらが不在となった中、36分にMFアルベルト・グレンベーク、61分にはFWユスフ・ポウルセンに決められると、反撃に転じられないまま0−2で敗北を喫した。▼グループ1クロアチア 1−0 ポーランドポルトガル 2−1 スコットランド▼グループ4デンマーク 2−0 セルビアスイス 1−4 スペイン▼グループ11位 ポルトガル(6/+2)2位 クロアチア(3/0)3位 ポーランド(3/0)4位 スコットランド(0/−2)▼グループ41位 デンマーク(6/+4)2位 スペイン(4/+3)3位 セルビア(1/−2)4位 スイス(0/−5)▼グループ1クロアチア vs スコットランドポーランド vs ポルトガル▼グループ4セルビア vs スイススペイン vs デンマーク