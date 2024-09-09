Éã¤ä¿ÆÍ§¤ËÂ³¤¡¢ºÇ°¦¤ÎËå¤Þ¤ÇÅ·¹ñ¤Ë¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¡Ä¡Ö°¥Åé¾É¸õ·²¡×¤Î¿´ÇÛ¤È¥¨¡¼¥ëÂ³¤¯
ÇÐÍ¥¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤¬Éã¿Æ¡¢¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤ËÂ³¤¡¢Ëå¤Þ¤Ç¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÅ·¹ñ¤Ë¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤éÈá¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤Çµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÂ³¤±¤Æ¼º¤Ã¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ8·î25Æü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤ÎËå¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈáÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Ï6·î¡¢¡Ö»ä¤ÎËå¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀ®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Þ¤Çµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¿´¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡£µ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·2¥«·î¸å¤ËÆÍÁ³¤ÎÈáÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤µ¤»¤¿¡£¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Ï9·î8Æü¡¢¡Ö»ä¤¬¸«¤¿À¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤»¤Ê¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ®¤¤¡¢¤¢¤¤é¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤ï¤·¡¢Ëå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¸«¼é¤ë¿Í¡¹¤Þ¤Ç¶»¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Éã¡¢¿ÆÍ§¡¢¤½¤·¤ÆËå¤Þ¤Ç
ÆÃ¤Ë¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Ï2023Ç¯3·î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëA¤Î¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤Î¶âÁêÃÌ½ê¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ä¿çÌ²¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎËå¤Î»àµî¤¬¤µ¤é¤ËÈá¤·¤µ¤òÊú¤«¤»¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤ÏÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤Î»ö¸Î¸å¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¿çÌ²¾ã³²¤¬À¸¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥óÇî»Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Î¾É¾õ¤ò¡Ö³°½ý¸å°¥Åé¾É¸õ·²¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Ïº£Ç¯¤â6¼þ´÷¤ò·Þ¤¨¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤Î¤ªÊè¤òË¬¤ì¤¿¡£¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Ï¡Ö¼Â¤ÏºòÆü¤¬Ì¿Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æº£Æü¡Ä¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥æ¥Ë¥ç¥ó¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¿ÆÍ§¤Î¥¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤ËÂ³¤¡¢¶á¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëËå¤Þ¤ÇÀè¤Ë¸«Á÷¤Ã¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ï¡Ö¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ó¤ÊÈáÊó¤¬¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Û¤É¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Ï¤º¡£¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª1972Ç¯11·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÃËÀ¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡ÖDe-mix¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2003Ç¯¤Î±Ç²è¡ØTUBE ¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÇÐÍ¥¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Î²ÈÂ²´Ø·¸¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¥Ï¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥¡¡£´Ú¹ñ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿1954Ç¯¤Î¥¹¥¤¥¹WÇÕ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£2006Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë