東京マルイ、ガスブロ「MTR16」など全4点再販！ ボルトアクションエアーライフル「M40A5 ブラックストック」も
【東京マルイ再販情報：9月9日分】
東京マルイは、ボルトアクションエアーライフル1点に加えガスブローバック3点を9月9日に再販した。
今回は、ボルトアクションエアーライフル「M40A5 ブラックストック」、ガスブローバック「コルト ガバメント マークIV シリーズ'70」と「デザートイーグル.50AE」、ガスブローバック マシンガン「MTR16」の全4点が再販された。
「M40A5 ブラックストック」詳細価格：47,080円 全長：1,200mm 銃身長：280mm 重量：3,400g（空マガジン含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：無し（手動） 装弾数：35発
「コルト ガバメント マークIV シリーズ'70」詳細価格：19,580円 全長：217mm 銃身長：112mm 重量：799g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26＋1発（1発は本体に装填した場合）
「デザートイーグル.50AE」詳細価格：17,380円 全長：270mm 銃身長：136mm 重量：1,110g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：27＋1発（1発は本体に装填した場合）
「MTR16」詳細価格：76,780円 全長：837mm/919mm（ストック最大伸長時） 銃身長：250mm 重量：2,676g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：20＋1発（1発は本体に装填した場合）
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