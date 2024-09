ZEROBASEONE、日本初ファンコンサートの最終公演を収録！10月23日にBlu-ray＆DVDをリリース

ZEROBASEONEが10月23日(水)、日本初の映像商品「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」のBlu-ray&DVDをリリースする。本作品は、今年3月24日(日)にKアリーナ横浜にて開催された日本初のファンコンサートの最終公演を収録。初秋売上枚数で海外アーティスト歴代1位という記録を更新し、日本レコード協会から2024年3月度のゴールドディスク認定でダブル・プラチナ認定を受けるなど、空前の大ヒット曲となった日本デビュー曲「ゆらゆら -運命の花-」をはじめ、デビュー曲「In Bloom」の日本語バージョンなど全11曲のパフォーマンスのほか、ゲームコーナーなど全公演余すことなく収めた一枚に仕上がっている。K-POP界隈で数々の記録を塗り替え、圧倒的な人気を証明してきた彼らの魅力をたっぷりと楽しめる作品になっているので必見だ。

さらに初回生産限定盤には、舞台裏などここでしか見ることができないビハインド映像を特典映像として収録。FC限定盤にはコンサートで使用したバルーンをミニチュア化した「オリジナルバルーンキーホルダー(全7色からランダム)」も同封されており、豪華な仕様になっているので併せてチェックしていただきたい。8月26日に4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」をリリースし、デビュー作から4作連続でミリオンセラーを達成したZEROBASEONE。日本でもiTunesおよびApple Music K-POPトップアルバム・ランキングで1位、Spotify Japan 急上昇チャートにインするなど、その圧倒的な人気を証明している彼らは9月から自身初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」を開催。今のK-POPを率いっているZEROBASEONEの今後の活動にも目が離せない。

■リリース情報

Blu-ray&DVD「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」

2024年10月23日(水)発売



【収録楽曲(全形態共通)】

In Bloom(Japanese ver.)

Take My Hand

CRUSH(Japanese ver.)

New Kidz on the Block

MELTING POINT

Kidz Zone

I LOVE…(Official髭男dismカバー)

ゆらゆら -運命の花-

Here I Am

Jelly Pop

Our Season



【商品形態】

〇初回生産限定盤(DVD+ポストカード)

BVBL-193〜4 / 6,000円(税込)



〇初回生産限定盤(Blu-ray+ポストカード)

BVXL-138〜9 / 6,500円(税込)



※初回生産限定盤DVD/Blu-ray共通

・キャラメルBOX仕様

・ポストカード15枚セット

・特典映像:Behind the Scene of 2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN



<初回生産限定盤DVD/Blu-ray共通 初回仕様封入特典>

・購入者限定イベント&特典応募抽選券(シリアルナンバー)



〇通常盤(DVD)

BVBL-195 / 3,900円(税込)



〇通常盤(Blu-ray)

BVXL-140 / 4,400円(税込)



<通常盤DVD/Blu-ray共通 初回仕様封入特典>

・通常盤ver. ソロセルカフォトカード1枚(全9種からランダム)(W55×H85mm)

・通常盤ver. ソロステージショットフォトカード Type-A 1枚(全9種からランダム)(W55×H85mm)

・購入者限定イベント&特典応募抽選券(シリアルナンバー)



〇完全生産限定FC盤(Blu-ray+グッズ)*ZEROBASEONE JAPAN OFFICIAL STORE限定商品

BVX8-3〜4 / 8,000円(税込)

・窓付きBOX仕様

・40Pフォトブック

・オリジナルバルーンキーホルダー1個(全7色からランダム)



<完全生産限定FC盤DVD/Blu-ray共通 初回仕様封入特典>

・FC限定盤ver. ソロステージショットフォトカードType-B 1枚(全9種からランダム)(W55×H85mm)

・購入者限定イベント&特典応募抽選券(シリアルナンバー)



