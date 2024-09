ベリーグッドマンが、9月7日に<ベリーグッドマン 超好感祭 2024 〜ひらパー 貸し切りパーティー編〜>を開催した。“超好感祭”は、2019年からユニバーサル・スタジオ・ジャパンやSENNAN LONG PARKなど地元・大阪でベリーグッドマンが開催している野外ワンマンライブ。2年ぶりの開催となる今回は、タイトルの通り大阪・ひらかたパークを貸し切った、ベリグ史上初の遊園地貸し切りイベントとなった。

セットリスト



9月7日(土)大阪・ひらかたパーク【1部セットリスト】01. GroovyでDancingなParty02. チョベリグ03. She's my beautiful girl04. ナツノオモイデ05. Good Day06. ガッツポーズ07. One Love08. いい気分09. オドリバ★ジャポニカ10. Supernova (KSUKE Remix)11. ウグイス12. ファンファーレ (2020 ver.)13. アイカタEn1. Wonderful DaysEn2. Good TimeEn3. ライオン【2部セットリスト】01. GroovyでDancingなParty02. オドリバ★ジャポニカ03. She's my beautiful girl04. ナツノオモイデ05. Good Day06. ガッツポーズ07. いいね08. チョベリグ09. Supernova (KSUKE Remix)10. ウグイス11. ファンファーレ (2020 ver.)12. アイカタEn1. Wonderful DaysEn2. ベリーグッドEn3. ライオン