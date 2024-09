サザンオールスターズの新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」が、配信リリース。ミュージックビデオが9月14日(土)23時30分にプレミア公開されることが決定。予告編を見ることのできる視聴予約ページが立ち上がった。「ジャンヌ・ダルクによろしく」は、TBS系スポーツ2024テーマ曲に起用。華やかさと表裏一体にあるスポーツ選手たちの“汗と涙”に塗(まみ)れた泥臭さや、勝利への渇望が力強く表現されている。7〜9月にかけて開催されたパリ・オリンピック、パラリンピック他、TBS系の様々なスポーツ中継でオンエアされ、今夏のアツい名場面を彩ってきた。リリースに先駆けて、TBSの公式YouTubeチャンネルではアスリートの映像で繋いだスペシャルムービーが公開され、エディットバージョンの音源がTikTokやInstagramで先行して配信されていたが、満を持して待望のフルバージョンがリリース。

ライブ・イベント情報



<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>日程:2024年9月14日(土)・15日(日)/21日(土)・22日(日・祝)・23日(月・振休)会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)※出演日は9月23日(月・振休)となります。※チケットに関する詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」公式サイトをご確認ください。http://rijfes.jp