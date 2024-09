【モデルプレス=2024/09/09】13人組グループSEVENTEEN(セブンティーン)の公式X(旧Twitter)が、9日に更新された。メンバーが髪型を続々と変え、反響が寄せられている。現地時間8日、ドイツ・ベルリンで開催された音楽フェス「Lollapalooza Berlin(ロラパルーザ・ベルリン)」に出演したSEVENTEEN。90分に及ぶステージを終えた後のオフショットを公開した。

[17'S] #???_????_?????



?? ??? ? ? ??? ??? ? ?? ??? ????!

Thank you for having us today!

CARAT? You are my Headliner??#SEVENTEEN #???#Lollapalooza #LollapaloozaBerlin#CLAP_for_SVTpalooza pic.twitter.com/i5SrtOFVDA