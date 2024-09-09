ホロライブ・星街すいせい＆宝鐘マリンのコラボアパレル登場 レトロアニメ調のイラストを使用したオーバーサイズTなど
ホロライブプロダクションを運営するカバーは、ストリートブランド・9090（ナインティナインティ）とコラボし、星街すいせい、宝鐘マリンを起用したオリジナルアパレルを9月6日17:00より販売する。また、9090各店舗でも9月7日～9月30日の期間限定で販売をおこなう。
【画像】90年代の“レトロアニメ調”デザインも ホロライブ×9090コラボアパレル
今回登場するラインナップは、9090の定番ロゴと組み合わせたコラボグラフィックや、90年代のストリートシーンとサブカルテイストをMIXしたイラストなど、9090らしいデザインに落とし込まれたオーバーサイズTシャツ／キーホルダー／缶バッジだ。
〈コラボグッズ一覧〉『hololive×9090 Wave Logo Oversized Tee Black ver.』価格：\7,700（税込）サイズ：M、L
『hololive×9090 Wave Logo Oversized Tee White ver.』価格：\7,700（税込）サイズ：M、L
『90s Anime-Style Oversized Tee』価格：\7,700（税込）サイズ：M、L
『hololive×9090 Wave Logo Clear Keychain』価格：\990（税込）サイズ：約H38～41×W83×D3mm（※金具除く）
『hololive×9090 Wave Logo Button Badge』価格：\550（税込）サイズ：直径約56mm
『hololive×9090 90s Anime-Style Button Badge』価格：\550（税込）サイズ：直径約56mm
・9090店舗購入特典
9090店舗ではコラボグッズ購入3,300円（税込）毎にステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施する。ステッカーは5種よりランダムで1枚がプレゼントされ、数量限定／先着配布となる。
（文＝リアルサウンド編集部）