K-POPグローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEが、10月23日に日本初の映像商品となるBlu-ray/DVD『2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN』をリリースすることが決定した。今作には、3月24日にKアリーナ横浜で開催した日本初のファンコンサートの最終公演を収録。1stシングルの初週売上枚数で海外アーティスト歴代1位記録(オリコン調べ)を打ち立てた日本デビュー曲「ゆらゆら -運命の花-」をはじめ、デビュー曲「In Bloom」の日本語バージョンなど全11曲をパフォーマンス。ゲームコーナーなども全公演余すところなく盛り込まれている。

初回生産限定盤の特典映像は、舞台裏などここでしか見ることができないビハインド映像を収録。FC限定盤にはコンサートで使用したバルーンをミニチュア化した「オリジナルバルーンキーホルダー(全7色からランダム)」も同梱される。■Blu-ray/DVD 『2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN』▼収録曲(全形態共通)・In Bloom (Japanese ver.)・Take My Hand・CRUSH(Japanese ver.)・New Kidz on the Block・MELTING POINT・Kidz Zone・I LOVE…(Official髭男dismカバー)・ゆらゆら -運命の花-・Here I Am・Jelly Pop・Our Season