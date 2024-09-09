ZEROBASEONE、初の日本ファンコン映像化
K-POPグローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEが、10月23日に日本初の映像商品となるBlu-ray／DVD『2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN』をリリースすることが決定した。
【写真】ゼベワンの笑顔がまぶしい日本ファンコンBD／DVDジャケ写
今作には、3月24日にKアリーナ横浜で開催した日本初のファンコンサートの最終公演を収録。1stシングルの初週売上枚数で海外アーティスト歴代1位記録（オリコン調べ）を打ち立てた日本デビュー曲「ゆらゆら -運命の花-」をはじめ、デビュー曲「In Bloom」の日本語バージョンなど全11曲をパフォーマンス。ゲームコーナーなども全公演余すところなく盛り込まれている。
初回生産限定盤の特典映像は、舞台裏などここでしか見ることができないビハインド映像を収録。FC限定盤にはコンサートで使用したバルーンをミニチュア化した「オリジナルバルーンキーホルダー（全7色からランダム）」も同梱される。
■Blu-ray／DVD 『2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN』
▼収録曲（全形態共通）
・In Bloom （Japanese ver.）
・Take My Hand
・CRUSH（Japanese ver.）
・New Kidz on the Block
・MELTING POINT
・Kidz Zone
・I LOVE…（Official髭男dismカバー）
・ゆらゆら -運命の花-
・Here I Am
・Jelly Pop
・Our Season
【写真】ゼベワンの笑顔がまぶしい日本ファンコンBD／DVDジャケ写
今作には、3月24日にKアリーナ横浜で開催した日本初のファンコンサートの最終公演を収録。1stシングルの初週売上枚数で海外アーティスト歴代1位記録（オリコン調べ）を打ち立てた日本デビュー曲「ゆらゆら -運命の花-」をはじめ、デビュー曲「In Bloom」の日本語バージョンなど全11曲をパフォーマンス。ゲームコーナーなども全公演余すところなく盛り込まれている。
■Blu-ray／DVD 『2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN』
▼収録曲（全形態共通）
・In Bloom （Japanese ver.）
・Take My Hand
・CRUSH（Japanese ver.）
・New Kidz on the Block
・MELTING POINT
・Kidz Zone
・I LOVE…（Official髭男dismカバー）
・ゆらゆら -運命の花-
・Here I Am
・Jelly Pop
・Our Season