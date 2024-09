【モデルプレス=2024/09/09】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン2の第7話と第8話(最終回)が9月5日(木)20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。1人目は歯科衛生士のゆきこ(30)。<Vol.1>

※以下、『ラブ トランジット』シーズン2の全話ネタバレを含む。Amazon Original『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たち。Xたちが再会し、約1ヶ月のホカンス(ホテルでの共同生活/※ホカンスとは「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方)を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。ゆきこのX(元恋人)は、第4話にて会社員のまさと(31)だと明らかに。交際期間4年、別れたのは(番組撮影の)4年前でゆきこは人生の大恋愛の相手としてまさとを誘った。当初は2人とも新しい恋を見据えて、ホカンスに参加し、まさとはショップ店員のエリカ(30)に好意を持つように。ゆきこも経営者のスンギ(25)に心惹かれるがすぐにスンギから復縁を目指していることを伝えられてしまい、一時は気持ちを見失う。まさとの新しい恋愛を応援したいと話していたゆきこだが、沖縄でX同士のデートに行った際、「俺が本当にこのまま新しい恋に進んだら応援できる?」とまさとに問われ涙し、そこで自分の気持ちに気づく。2人の溝は埋まらないように見えたが、最終的にまさとが復縁を決意。バラを持ってゆきこに告白し、大きな衝撃を与えた。― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。ゆきこ:歯科衛生士とインフルエンサーをやっています。元々高校生のときに「Popteen」モデルをしていたんですけど、20歳になるときに父に「将来を考えなさい」と言われて歯科専門学校に通い出しました。そのときにメイクや髪色で規定があったので「Popteen」からお姉さん系の(ギャルモデル)路線に行くことができなくて周りのモデル友達と比べて悔しい想いをしていたんですけど、自分のことが発信できるツールとしてInstagramがあったので地道に発信していて、それから時代が変わって今はSNSが武器になったので良かったと思っています。― 改めてXとお別れした理由を教えて下さい。ゆきこ:一言でこれと言うのはないんですけど、金銭感覚というか、当時私自身がもっとやりたいこと、学びたいことがたくさんある中でお金を稼ぎたいということもあって、そうすると彼が思い描いている将来像とちょっとかけ離れてきてしまっていることを感じていました。価値観がズレているのに好きでいると今後もぶつかってしまうし、それでは結婚が考えられないということがあって、好きだけで一緒にいるのは難しいであろうと思ってお別れをしました。― 2人でお別れを決めましたか?ゆきこ:一緒に住むのをやめて、徐々に自分と向き合う時間が増えていって。そんな中で周りの友達のライフステージが変わって結婚する子も増えていく中で、このままこの人と付き合っていたら結婚することになるかもしれないけど、お互いの今の価値観での結婚は難しいし、私自身が当時彼の価値観に合わせることは難しかったから、お互いに別れた方が良いのではないかと思いました。中華街でデートした後に家の前まで送ってくれてその車の中でお別れしたいとお話したことを今でも覚えています。― そのときはゆきこさんから切り出されたんですね。喧嘩などもあったんですか?ゆきこ:そのときはただお互いのことを思って別れた方が良いのではないかと。最後の別れ話をしたときまでには彼が弱っている姿を全然見たことがなかったので分からなかったんですけど、まさとくんが実は当時相当無理をしていたということも打ち明けてくれました。― お別れしてから連絡を取ることは?ゆきこ:別れてからはお正月や誕生日にメッセージを送ったりすることはありました。― 今回Xを誘った理由を教えて下さい。ゆきこ:やっぱり自分の中での人生の最大の恋愛の相手がまさとくんだったのでそれ以外の人は考えられなかったです。― 最初は復縁をどのくらいの確率で考えていましたか?ゆきこ:復縁をしたいと望んで参加したわけではないけど、復縁の可能性が全くないわけではないというくらいでした。20%くらいは復縁で、それ以外の80%は新しい出会いに気持ちが向いていました。― ホカンスが始まって最初はスンギさんに惹かれていましたが、どこに惹かれましたか?ゆきこ:見た目が好みでした。新しい恋愛をしたいと思って、男性メンバー4人を見たときに恋愛対象として見るならスンギくんだなと思って「この人をもっと知りたい」と思ってデートに誘ってみたりしました。― スンギさんに「復縁を考えている」と話をされたときはどんな心境でしたか?ゆきこ:強い意志があって新しい恋愛は全く見えてないんだなと感じたので、スンギくんのまっすぐな気持ちを聞いたからこそそれは応援したいし、かっこいいなと思いました。― 逆にまさとさんがエリカさんを誘うなど、新しい恋に踏み出している姿を見て嫉妬することはありましたか?ゆきこ:嫉妬という感情は一度も芽生えたことがなかったです。別れていた4年間も常に心の底でまさとくんが幸せであってほしいという想いがあったので、まさとくんが新しい恋愛を見つけて幸せになる道を辿っていく過程の中でのデートだと思っていました。なのでデートしている姿を目の当たりにしても嫉妬したり、苦しい気持ちになったりすることはなかったです。― どこで復縁したいという気持ちがXに残っていると気づきましたか?ゆきこ:ホカンス中、涙が出てきて、その涙の理由がずっと分かっていなくて、未練でもないし何なんだろうと思って、ずっと自分の中でその気持ちに向き合っていました。沖縄美ら海水族館でのデートでまさとくんに「本当に僕の新しい恋を応援できる?」という問いかけをされて涙が出てきて、そのときに涙の意味が全て分かったというか、自分の中で少なからず応援できていない気持ちがあるから涙していたんだと気づきました。― 沖縄の翌日のデートでは、ゆきこさんが金銭感覚についてすごく問い詰められているようにみえましたが、どういう心境でしたか?ゆきこ:前日のデートで少なからず私の気持ちも汲み取ってくれて、自分の気持ちの整理をつけての翌日のデートなのかなと思ったら、ああいった面接のような雰囲気になってしまって。結局お金の価値観とか将来どうなりたいとかそういうお話ばかりだったので、何をしたいのかが分からなくて苦しかったし、「私何か怒らせるようなことをしちゃったのかな?」という感じになりました。― まさとさんへの気持ちが変わることはありませんでしたか?ゆきこ:まさとくんへの気持ちが変わることはなかったんですけど、自信をなくしました。やっぱり自分は昔まさとくんに対して幸せにしてあげたいと思って尽くす恋愛をしていたからその気持ちが抜けきれていなくて、今の自分よりももっと素敵なエリカちゃんの方がまさとくんを幸せにしてあげられるのではないかという気持ちになりました。― まさとさんは金銭感覚について気にしていましたが、ゆきこさん自身は自分の金銭感覚が以前と変わったと思いますか?ゆきこ:自分自身は当時から自分の金銭感覚がまさとくんとかなり違っていたとは思っていないので。ただ、まさとくんにとってはそういうストレスの積み重ねで仕事の悩みなども打ち明けられなかったのかもしれません。今はお互い仕事や状況も変わったので同じ価値観で過ごせるようになったし、今はお互いに自分がやるべき仕事を見つけて、納得の行くお金の使い方ができているので、自分では変化はないですね。― ホカンス中のインタビューで「まさとくんは結婚する相手じゃないと思うから」と話していたのが印象的でした。その想いは今は変わりましたか?ゆきこ:当時は復縁をする未来が見えていなかったから、結婚も何も「この人とは絶対ないだろう」と思っていましたけど、実際に復縁をしてお付き合いをしてお互いの時間を過ごす上で今後なくはないと思います。正直今すぐには考えていなくてお互いにそういう話はしていないし、私自身がまだ結婚願望がないんですけど、一緒の時間をこれからもっと過ごしていって自然と結婚への憧れが出てきたときに変わると思います。― 最後にまさとさんからバラを貰ったときはどんな心境でしたか?ゆきこ:やっぱりまさとくんは最終的にはすごく思いやりがあって、私のことを一番に理解してくれる素敵な人だなと思いました。― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。ゆきこ:自分の気持ちに正直になること。他の人がいるから、他の人の幸せや恋愛をもしかしたら私の発言で邪魔してしまうんじゃないか、とかそういうことばかりを考えていて自分の気持ちと向き合うことがなかなかできませんでした。あのときまさとくんの「本当に次の恋愛に進んでいいの?」という問いかけがなかったら今はこうなっていないし、自分の気持ちに正直になることや気持ちをしっかり伝えることはとても大切で、それはホカンス以外の日常生活でもすごく感じます。― まさとさんによってゆきこさんの気持ちが引き出されていて、2人の相性が良いんですね。ゆきこ:まさとくんもどこかで「ゆきにこういう言葉をかけてあげたら自分の気持ちに正直になるんだ」と分かっていたんだと思います。― ありがとうございました。なお、復縁後のカップルの近況について聞いたカップルインタビューも配信予定。(modelpress編集部)エリカ: 30歳(93年) ショップ店員ゆきこ:30歳(93年) 歯科衛生士もも:28歳(95年) 料理研究家ミヅキ:26歳 (97年) ヨガインストラクターゆづき:25歳(98年)モデルマサヤ:32歳(91年) 美容師まさと:31歳(92年) 会社員たかあき:25歳(98年) サッカーコーチセカイ:27歳(96年) パーソナルトレーナースンギ:25歳(98年)経営者たかあき&エリカ:交際期間1年3ヶ月、別れて1年(第2話で発表)マサヤ&もも:交際期間1年1ヶ月、別れて10ヶ月(第3話で発表)まさと&ゆきこ:交際期間4年、別れて4年(第4話で発表)スンギ&ミヅキ:交際期間1年2ヶ月、別れて1年3ヶ月(第4話で発表)セカイ&ゆづき:交際期間4ヶ月、別れて3年3ヶ月(第6話で発表)作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1配信開始日:2024年8月22日(木) 20時より独占配信中※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合ありスタジオMC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)話数:全8話8月22日(木)20時 第1話−第4話8月29日(木)20時 第5話−第6話9月 5日(木)20時 第7話−第8話コピーライト:(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【Not Sponsored 記事】