SnowMan´äËÜ¾È¤¬²ÚÎï¤ËÊÑ¿È¤·À¤³¦¤òµ½¤¯‼︎ ¤¢¤Î¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥ßー¡¦¥¤¥Õ¡¦¥æー¡¦¥¥ã¥ó¡Ù¤ò2Ç¯¤Ö¤êºÆ±é¡ª
»£±Æ:°ËÆ£ÃÒÈþ
16ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤¬¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤«¤é²ÈÄíÊø²õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤É¤óÄì¤ÎÃæ¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤È¾®ÀÚ¼êµ¶Â¤¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢µ¶¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
À¤³¦Åª¤Ê¾®ÀÚ¼êµ¶Â¤ÈÈ¤ÎÁÜºº¤Ë¡¢FBI¤ÎÁÜºº´±¥Ï¥ó¥é¥Æ¥£¡ÊµÈÅÄ±Éºî¡Ë¤¬¾è¤ê½Ð¤¹¡£ÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÈÄÉ¤¦¥Ï¥ó¥é¥Æ¥£¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é°å¼Ô¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨´Ç¸î»Õ¥Ö¥ì¥ó¥À¡ÊÀçÌ¾ºÌÀ¤¡Ë¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¡¢²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤³¤¦¤È·ëº§¤òÀÀ¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢¥Ï¥ó¥é¥Æ¥£¤ÎÁÜºº¤Î¼ê¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÇ÷¤ë¡Ä¡£
¡¡
ËÜºî¤Ï1980Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦W¡¦¥¢¥Ð¥°¥Í¥¤¥ë·JrÃø¤Î¼«ÅÁ¾®Àâ¡ØÀ¤³¦¤ò¤À¤Þ¤·¤¿ÃË¡Ù¤ò¤â¤È¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¡£¤Ê¤ó¤È¸¶ºî¤¬¼«ÅÁ¾®Àâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¾×·â¤Ç¡¢Àµ¤Ë¡Ö¸½¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê´ñ¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó·¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤¬´ÆÆÄ¡¢¼çÌò¤ÎÅ·ºÍº¾µ½»Õ¤ò¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É·¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬±é¤¸¡¢Èà¤òÄÉ¤¦FBIÁÜºº´±¤ò¥È¥à·¥Ï¥ó¥¯¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÌ¾Í¥¤Î¶¥±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ï2009Ç¯¤Î½é±é¤«¤é¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë±é½Ð¾åÅÄ°ì¹ë¡¦¼ç±é´äËÜ¾È¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁ°²ó¸ø±é¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎºÆ±é¤òÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º£ºî¤Ï¹¬±¿¤Ë¤â2²ó´Ñ·à¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ñ¤ì¤Ð¤ß¤ëÄø¤Ë±ü¿¼¤¤ºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ:°ËÆ£ÃÒÈþ
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Ä¼ç±é¤Î´äËÜ¾È¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤äÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ò½¾¤¨¤¿²Ú¤ä¤«¤Çßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÉñÂæ±é½Ð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
´äËÜ¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤ÐSnowMan¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤É¥À¥ó¥¹¤Ë½¨¤Ç¤¿ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Ä»Ñ¡¢¥¸¥ã¥º¤Ê¤É¤ªÞ¯Íî¤Ê²»³Ú¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤·ÍÙ¤ë»Ñ¡¢¤Ô¤¿¤Ã¤È»ß¤Þ¤ë¥¿ー¥ó¤ä¥¹¥Ã¤È¹â¤¯¿¤Ó¤¿µÓ¤ÎÈþ¤·¤¤¤³¤È¡ª¥¹¥Æー¥¸¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÆ²¡¹¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈMr´äËÜ¡É¡ª
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÀ©Éþ¤ÇÈþ½÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢»þ¤Ë¿§µ¤¤òÅ»¤Ã¤¿É½¾ð¤ä¹ø»È¤¤¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÆùÂÎ¤ÇÂç¿Í¤ÎÃË¤Î°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ï£±£¶ºÍ～£²£°ºÍÁ°¸å¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¾¯Ç¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍÄ¤µ¤¬»Ä¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¡É¤Òー¤¯¤ó¡È¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤¨¤¿¤ê¤È¡ÄÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌòÊÁÆ±ÍÍÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤´äËÜ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âËÜ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê²ÎÀ¼¤Ï»¨Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌòÊÁ¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´äËÜ¤µ¤ó¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¿´¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê´äËÜ¤µ¤ó¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¥»¥¯¥·ー¤ª»ÐÍÍÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª¼ç¿Í¸ø¥Õ¥é¥ó¥¯¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥¯¥·ー£Ã£Á¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥»¥¯¥·ー¥Êー¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥»¥¯¥·ー¥Þ¥¦¥¹¡ª¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¥Í¥º¥ß¤Á¤ã¤óÃ£¤Ï½é¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ªÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥º¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÈþµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤äÁáÃåÂØ¤¨¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
»£±Æ:°ËÆ£ÃÒÈþ°¦¤òµá¤á¤Æ¡Ä
¸µ¤Ï°¦¤Ë°î¤ì¤¿²ÈÄí¤Ç¡¢Âº·É¤¹¤ëÉã¡¢ÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÊì¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤é²ÈÂ²¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Äî¤Ë½ÐÄî¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤ËÉã¤«Êì¤«Áª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¿´¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤ëÍÄ¤¤¥Õ¥é¥ó¥¯¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÎ¥º§¤¬»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢ÈÈºá¤Ï¹ÎÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«¤é¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÈºá¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÏÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä·Ò¤®»ß¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤äµï¾ì½ê¤òºÆ¤Óµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿È¸µ¤¬¤Ð¤ì¡¢Êá¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤òºî¤ê¡¢¡Ö·ëº§¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ¤¦ÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÍ§¾ð
FBIÁÜºº´±¤Î¥Ï¥ó¥é¥Æ¥£¤ÏÅö½é¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¾®ÀÚ¼êµ¶Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½éÏ·¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃË¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¡¢Æó¿Í¤¬ÅÅÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤Ï¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÎø¿Í¤ä²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹£±Ç¯¤ÇºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤ÇÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÉãÊì¤Ë°Ï¤Þ¤ì²¹¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏÈÈºá¼Ô¤È¤·¤ÆÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¸ÉÆÈ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åà¤¨¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¦ÃË¤ËÅÅÏÃ¤ò³Ý¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È²¿¤È¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤òÄÉ¤¦ÁÜºº´±¤Î¥Ï¥ó¥é¥Æ¥£¤â¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤ºÎ¥º§¤·ÆÈ¤ê¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¸ÉÆÈ¤ÊÆó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤«¤é¤«ÄÉ¤¦ÄÉ¤ï¤ì¤ë´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ñÌ¯¤ÊÍ§¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ÖÀ¸¤¤ë¡×ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥é¥Æ¥£±é¤¸¤ëµÈÅÄ±Éºî¤µ¤ó¤Ï»Å»ö°ì¶Ú¤ÎÇ®·ìÁÜºº´±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½ë¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þー¥È¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥â¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤¤Èà¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æµß¤¤¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ:°ËÆ£ÃÒÈþ
»Å»ö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤ÀçÌ¾ºÌÀ¤¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¼æ¤«¤ì¡¢°¦¤ò²Î¤¦¥·ー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ëÄø¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£±³¤ò¤Ä¤À¸¤¤Æ¤¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¤¬¤ä¤Ã¤È¿´¤ò³«¤¤¤ÆÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤«¤éºÌ¤ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£À¸ÅÄÃÒ»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¤ÎÊì¥¥ã¥í¥ë¤ÏÍÛµ¤¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¡¢°¤ÉôÍµ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¤ÎÉã¥í¥¸¥ãー¤âÌÀ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤ÇºÆ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¯¤¬²ÈÂ²¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÄø¡¢Ì¼»×¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤ß¡¢¿©¸å¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë»Ñ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î²ÈÂ²¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íê¤â¤·¤¯¿´¤«¤éÂº·É¤Ç¤¡¢»þ¤Ë¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÎÉã¤Ë´ßÍ´Æó¤µ¤ó¡¢¤«¤Ä¤Æ£²£°£°¿Í¤ÎÊ¼»Î¤òÌ¥Î»¤·¤¿Èþ¤·¤¤Êì¥Ýー¥é¤Ë½ÕÌî¼÷ÈþÎé¤µ¤ó¤È¼ÂÎÏ¤¢¤ëÌò¼Ô¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë»×¤¤¤¬¿¼¤¤±éµ»¤ä²ÎÀ¼¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤ËÂç¤¤Ê±ü¹Ô¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë´ß¤µ¤ó¤Î¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿Éã¤«¤éÇÑ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬°¥½¥¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ©»Ò¤«¤é¤Î¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ËÉã¿Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½ÕÌî¤µ¤ó±é¤¸¤ëÊì¥Ýー¥é¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÉ×¤Ø¤Î»×¤¤¤ä»õ¤¬¤æ¤µ¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¸Î¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÉÆÈ¤ä¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¨¡¢°¦¤òµá¤á¤ë»Ñ¤Ë¹¬¤»¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2²ó´Ñ·à¤·¤¿¤¦¤Á¡¢½é²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î²ó¡¢¼¡¤ÏÂåÌò¥¥ã¥¹¥È¤Î²ó¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂåÌò¤ÎÊý¡¹¤ä¹ç¤ï¤»¤ëÌò¤ÎÊý¡¹¤ÏÃ»¤¤·Î¸Å´ü´Ö¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ÎËë¤ò³«¤±¡¢¤ä¤êÀÚ¤ë»Ñ¤ËÌò¼Ôº²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î·ëÂ«ÎÏ¤äÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
±³¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ÎÏÃ¤Î·ëËö¤È¡¢Ç®µ¤°î¤ì¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ò¤É¤¦¤¾·à¾ì¤Ç¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡§¤¢¤«¤Í¾Ä¡Ë
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¥ßー¥¤¥Õ¥æー¥¥ã¥ó¡Ù
µÓËÜ:¥Æ¥ì¥ó¥¹·¥Þ¥¯¥Ê¥êー
ºî¶Ê:¥Þー¥¯·¥·¥ã¥¤¥Þ¥ó
ºî»ì:¥Þー¥¯·¥·¥ã¥¤¥Þ¥ó¡¢¥¹¥³¥Ã¥È·¥¦¥£¥Ã¥È¥Þ¥ó
±é½Ð·ËÝÌõ·Ìõ»ì:¾åÅÄ°ì¹ë
²»³Ú´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø:¾å³ÀÁï
¿¶ÉÕ:Æ£ÎÓÈþº»¡¡ÂçÀ¡¸Ìé
Èþ½Ñ:ÆóÂ¼¼þºî ¾ÈÌÀ:¹â¸«ÏÂµÁ ²»¶Á:»³ËÜ¹À°ì
°á¾Ø:½½Àî¥Ò¥í¥³ ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯:µÜÆâ¹¨ÌÀ
²Î¾§»ØÆ³:²£»³Ã£É×¡¡µÈÅÄ½ãÌé
±é½Ð½õ¼ê:¼é²°Í³µ®¡¡ ÉñÂæ´ÆÆÄ:ÄÅ¹¾·òÂÀ
¡Ò½Ð±é¡Ó
´äËÜ ¾È¡ÊSnowMan¡Ë¡¢µÈÅÄ ±Éºî¡¢ÀçÌ¾ ºÌÀ¤¡¢
´ß Í´Æó¡¢½ÕÌî ¼÷ÈþÎé¡¢À¸ÅÄ ÃÒ»Ò¡¢°¤Éô Íµ¡¢
³ùÅÄÀ¿¼ù¡¢°ËÆ£¹¾Í¡¢ÃæÃ«Í¥¿´¡¢²ÄÃÎ´²»Ò¡¢À¶¿åºÌ²Ö
±ÝËÜÀ®»Ö¡¢Èø´Ø¹¸Êå¡¢µ±À¸¤«¤Ê¤Ç¡¢µÆÃÏ¤Þ¤µ¤Ï¤ë¡¢
ÎëÌÚËþÍüÆà¡¢ÅÄÃæ¿¿Í³¡¢ÃæÅè¼Ó´õ¡¢¸µÜÆºÚÅ¦
»³ÅÄÈþµ®¡¢²£»³Ã£É×¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¤¦
◻︎Åìµþ¸ø±é
¸ø±éÆüÄø¡§8/19(·î)～9/8(Æü)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡¥Ûー¥ë£Ã
◻︎Âçºå¸ø±é
¸ø±éÆüÄø¡§9/13(¶â)～9/17(²Ð)
²ñ¾ì¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.musical-cmiyc2024.jp/