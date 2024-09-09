巨人は敵地で広島と首位攻防3連戦、3位阪神は2G差の4位DeNAと激突…今週のNPB
ソフトバンクは連敗を4で止め優勝M「13」としている
セ・リーグは首位の巨人が敵地で1ゲーム差に迫る2位・広島と3連戦に臨む。優勝争いを大きく左右する首位攻防カードとなりそうだ。首位に2.5ゲーム差の3位・阪神は本拠地で4位のDeNAと対戦。クライマックスシリーズへの出場権をかけた大事な直接対決となる。5位の中日はホームでヤクルトと戦う。
パ・リーグは連敗を4で止め、優勝マジックを「13」としたソフトバンクが敵地で4位の楽天と対戦する。2位の日本ハムは今季11勝7敗2分けと勝ち越している西武と戦う。3位を死守したいロッテは敵地でオリックスと対戦する。
【9月10日】
■セ・リーグ
○中日-ヤクルト（18時）
テレビ愛知、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-DeNA（18時）
サンテレビ、BSテレ東、スカイA、虎テレ、DAZN
○広島-巨人（18時）
RCC、TBSチャンネル1
■パ・リーグ
○日本ハム-西武（18時）
UHB、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-ソフトバンク（18時）
TVQ、J SPORTS 1、BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ロッテ（18時）
BS松竹東急、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月11日】
■セ・リーグ
○中日-ヤクルト（18時）
CBC、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-DeNA（18時）
ABC、サンテレビ、NHK-BS、スカイA、虎テレ、DAZN
○広島-巨人（18時）
HOME、テレ朝チャンネル2
■パ・リーグ
○日本ハム-西武（18時）
HTB、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-ソフトバンク（18時）
東日本放送、J SPORTS 1、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ロッテ（18時）
BS12、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月12日】
■セ・リーグ
○中日-ヤクルト（18時）
NHK-BS、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-DeNA（18時）
サンテレビ、GAORA、虎テレ、DAZN
○広島-巨人（18時）
HOME、テレ朝チャンネル2
■パ・リーグ
○西武-楽天（18時）
テレビ埼玉、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月13日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-巨人（18時）
BSフジ、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-中日（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-広島（18時）
NHK（総合・中国・近畿）、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○西武-ロッテ（18時）
テレビ埼玉、千葉テレビ、NHK-BS、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ソフトバンク（18時）
FBS、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月14日】
■セ・リーグ
○DeNA-中日（14時）
CBC、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-広島（14時）
サンテレビ、スカイA、虎テレ、DAZN
○巨人-ヤクルト（18時）
NHK総合、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグ
○楽天-日本ハム（13時）
HBC、TBC、J SPORTS 2、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-ロッテ（18時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ソフトバンク（18時）
TVQ、TOKYOMX、BS松竹東急、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月15日】
■セ・リーグ
○巨人-中日（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○阪神-ヤクルト（18時）
サンテレビ、スカイA、虎テレ、DAZN
○広島-DeNA（18時）
NHK-BS、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○楽天-日本ハム（13時）
NHK仙台、HTB、J SPORTS 2、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ソフトバンク（13時）
TVQ、TOKYOMX、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-ロッテ（18時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）