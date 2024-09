サーティワンに秋冬に味わいたい、プレミアムなシェイク「GRAND SHAKE 生キャラメルマキアートシェイク」が期間限定で登場!

人気フレーバー「キャラメルリボン」と「ジャモカコーヒー」に、エスプレッソソースを合わせた秋冬にぴったりの味わいです☆

サーティワン「GRAND SHAKE 生キャラメルマキアートシェイク」

価格:750円(税込)

※一部店舗では価格が異なります

販売期間:2024年9月13日(金)〜12月26日(木) ※なくなり次第終了

販売店舗:全国のサーティワン店舗

日本上陸時から発売している「シェイク」や夏限定の「ザ・クラッシュソーダ」など、アイスクリームを使用したドリンクを展開する「サーティワン」

一味違ったアイスクリームの楽しみ方ができることとワンハンドで気軽に楽しめることから人気を博しています。

2024年の秋からは、見た目も華やかで味にもこだわった、プレミアムラインの新ドリンク「GRAND SHAKE(グランドシェイク)」が登場。

「GRAND SHAKE」は、サーティワンのアイスクリームをたっぷり使用し、このメニューのためだけに開発されたオリジナルレシピで見た目も華やかでひとつひとつの味にもこだわった、ちょっと贅沢な気分を味わえる、新登場のプレミアムシェイクです。

今回発売される「GRAND SHAKE 生キャラメルマキアートシェイク」には、サーティワンの人気フレーバー、香り高い「ジャモカコーヒー」と、バニラとこだわりのキャラメルがマッチした「キャラメルリボン」を使用。

そして深煎りのエスプレッソソースをミックスしたシェイクに、たっぷりのホイップクリームと生キャラメルソースをトッピングした一杯です。

さらに、サクサク食感のカフェラテパイを2個のせているのもポイント。

焦がし生キャラメルをそのままソースにしたような、とろ〜り食感の生キャラメルソースと、甘みと苦みのバランスが絶妙な濃厚シェイクが口の中でとろける、秋冬にぴったりの贅沢な味わいです。

人気フレーバーをたっぷり使用したキャラメルとエスプレッソが香る、プレミアムな期間限定シェイク!

サーティワン「GRAND SHAKE 生キャラメルマキアートシェイク」は、2024年9月13日(金)から12月26日(木)までの期間限定で登場します。

