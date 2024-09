BLACKPINK ジェニー、10月に移籍後初のカムバック決定！米コロムビア・レコードと契約を締結

BLACKPINKのジェニーが、ソロカムバックの本格的なスタートを知らせた。本日(9日)、所属事務所のODD ATELIERは「ジェニーがアメリカの大手レコード会社コロムビア・レコードとパートナーシップを締結し、10月にソロシングルでカムバックする」と伝えた。コロムビア・レコードは、ソニー・ミュージックエンタテインメント傘下のレーベルだ。ビヨンセ(Beyonce)、アデル(Adele)、ハリー・スタイルズ(Harry Edward Styles)など、世界的なポップスターが所属している。同社は、ジェニーのソロ活動を全面的にサポートする予定だ。

彼女のソロ曲は、昨年10月に発売されたスペシャルシングル「You & Me」以来、約1年ぶりで、長い間彼女のソロカムバックを待っていたグローバルファンの熱い関心が集まっている。これまで様々なジャンルを行き来しながら、優れた音楽性を証明してきた彼女のソロカムバックに期待が高まる。昨年リリースしたザ・ウィークエンド(The Weeknd)とリリー=ローズ・デップ(Lily-Rose Melody Depp)とのコラボ曲「One Of The Girls」は、Spotifyで累積ストリーミング数10億回を突破し、ビルボードメインソングチャートである「HOT100」に20週連続でランクイン。彼女は同曲で、韓国女性ソロアーティストとして初めてアメリカレコード産業協会(Recording Industry Association of America)のプラチナ認定を獲得した。また4月には、ソロ曲「SOLO」のミュージックビデオの再生回数が10億回を突破するという驚異的な記録を打ち立てた。これにより彼女は、ミュージックビデオの再生回数が10億回を突破した初のK-POPソロ女性アーティストとなった。グローバルな影響力と人気を見せながら、“初”というの記録を相次いで達成している彼女の今後の活動に注目が集まる。ジェニーは10月にソロカムバックを確定し、準備に拍車をかけている。