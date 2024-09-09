TBSグロウディア「GLOWDIA Podcast」配信開始 ヒコロヒー、ザ・マミィ、浦井健治、松丸友紀らの番組展開【一覧】
TBSグロウディアは、きょう9日より、「GLOWDIA Podcast」として主要配信プラットフォームから複数のPodcastコンテンツを制作・配信する。
【写真】哀愁たっぷり！ヒコロヒー『岩場の女』
制作は、在京局の地上波ラジオ番組を数多く制作するTBSグロウディアのラジオ制作部。配信をはじめるコンテンツは、お笑い芸人のヒコロヒー、ザ・マミィをはじめ俳優の浦井健治、元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀、ロックバンド「トリプルファイヤー」のボーカル吉田靖直など、多種多様なパーソナリティーが独自の音声コンテンツを展開する。
既存のYouTubeチャンネルの音声版として「矢作とアイクの英会話〜音声版〜」が順次配信される。そのほか、TBSグロウディア・ラジオ制作部はTBSラジオが運営するTBS Podcastから配信されるセクシー女優・矢埜愛茉の新番組も制作する。
■番組一覧
『岩場の女』
出演：ヒコロヒー
配信：毎週日曜 午後10時頃（初回9月15日）
『続けてゆく、ザ・マミィ』
出演：ザ・マミィ
配信：毎週金曜 午後10時頃
（初回のみ9月9日(月）＊2回目は9月13日(金)）
『浦井健治のココバナカフェ』
出演：浦井健治
配信：毎週金曜 午後5時頃（初回9月6日）
『松丸友紀ボイスサンプル』
出演：松丸友紀
配信：毎週月曜 午後6時頃（初回9月9日）
『ＡＩ VS 吉田』
出演：吉田靖直（トリプルファイヤー）
配信：毎週木曜 午後10時頃（初回9月12日）
『矢作とアイクの英会話〜音声版〜』
出演：矢作兼（おぎやはぎ）、アイクぬわら
配信：毎週月曜 午前6時頃（初回9月9日）
『ポッドキャストを初めて聴いて「いいな」と思ったお姉さんがまさかセクシー女優の矢埜愛茉？？虜になるのは間違いなくラジオライフが変わりそう』
出演：矢埜愛茉
配信：毎週金曜 午後8時頃（初回9月13日）
【写真】哀愁たっぷり！ヒコロヒー『岩場の女』
制作は、在京局の地上波ラジオ番組を数多く制作するTBSグロウディアのラジオ制作部。配信をはじめるコンテンツは、お笑い芸人のヒコロヒー、ザ・マミィをはじめ俳優の浦井健治、元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀、ロックバンド「トリプルファイヤー」のボーカル吉田靖直など、多種多様なパーソナリティーが独自の音声コンテンツを展開する。
■番組一覧
『岩場の女』
出演：ヒコロヒー
配信：毎週日曜 午後10時頃（初回9月15日）
『続けてゆく、ザ・マミィ』
出演：ザ・マミィ
配信：毎週金曜 午後10時頃
（初回のみ9月9日(月）＊2回目は9月13日(金)）
『浦井健治のココバナカフェ』
出演：浦井健治
配信：毎週金曜 午後5時頃（初回9月6日）
『松丸友紀ボイスサンプル』
出演：松丸友紀
配信：毎週月曜 午後6時頃（初回9月9日）
『ＡＩ VS 吉田』
出演：吉田靖直（トリプルファイヤー）
配信：毎週木曜 午後10時頃（初回9月12日）
『矢作とアイクの英会話〜音声版〜』
出演：矢作兼（おぎやはぎ）、アイクぬわら
配信：毎週月曜 午前6時頃（初回9月9日）
『ポッドキャストを初めて聴いて「いいな」と思ったお姉さんがまさかセクシー女優の矢埜愛茉？？虜になるのは間違いなくラジオライフが変わりそう』
出演：矢埜愛茉
配信：毎週金曜 午後8時頃（初回9月13日）