セガプライズに9人組グローバルグループ「&TEAM」のグッズが登場。

「&TEAM」のメンバーを撮りおろし写真を使ったクリアスタンドや缶バッジ、タペストリーなどがラインナップされます☆

セガプライズ「&TEAM」グッズ

登場時期:2024年9月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

HYBE LABELS JAPAN に所属する「EJ」「FUMA」「K」「NICHOLAS」「YUMA」「JO」「HARUA」「TAKI」「MAKI」 の、9人で構成されるグローバルグループ「&TEAM」

そんな「&TEAM」メンバーたちのグッズが、2024年9月より順次、セガプライズに登場します☆

クールな衣装を着た、撮りおろし写真を使ったメンバーたちのクリアスタンドや缶バッジなどがラインナップ。

お部屋に飾ったり、持ち物に取り付けたり、いつでも「&TEAM 」メンバーの姿が楽しめるグッズがそろっています!

クリアスタンド

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約8×6×15cm

種類:全4種

好きな場所に飾れる、約15センチのクリアスタンド。

「EJ」「FUMA」「K」「NICHOLAS」の4人がラインナップされます!

それぞれの衣装やポージングにも注目です。

クリアスタンドVol.2

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約8×6×15cm

種類:全5種

クリアスタンドVol.2には「UMA」「JO」「HARUA」「TAKI」「MAKI」 の5人が登場。

メンバーを集めても、単体で飾っても楽しい、ファン必見のグッズです☆

缶バッジ

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約5.5×0.5×8.5cm

種類:全9種

四角いフォルムがクールな印象の缶バッジ。

9人がそれぞれ、こちらに向かって手を差し出しているポーズに、思わず胸がキュンとします!

プラチナムザッカプリクラケース

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約10×1×12cm

種類:全9種

「&TEAM」メンバーたちのフレームに、プリクラや写真を収納できるケース。

フレームには「&TEAM」メンバーたちがいるので、一緒に写真を撮ったような演出も可能です☆

ビジュアルボード

登場時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約21×0.5×15cm

種類:全3種

花を手にした「&TEAM」メンバーたちがかっこいい、ビジュアルボード。

3人1組の全3種展開で、メンバーたちから花を贈られるような気分になれます!

プラチナムザッカタペストリー

登場時期:2024年10月25日より順次

サイズ:集合柄 全長約60×2×42cm、ソロ集合柄 全長約42×2×64cm

種類:全2種

「&TEAM」メンバーをお部屋に飾れるタペストリー。

タテ型デザインは各メンバーのバストアップショットを集め、ヨコ型デザインはメンバー全員の集合写真を使っています☆

アクリルキーチェーン

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約6×1×8cm

種類:全9種

花を手にした「&TEAM」メンバーたちのグッズは、アクリルキーホルダーも登場。

メンバー個別のデザインで、お気に入りを集めて楽しめます!

プラチナムザッカビッグアクリルスタンド

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約25×5×15cm

種類:全2種

メンバー全員の集合写真を使った、見応えあるアクリルスタンド。

2つのデザインで展開され、並び方や異なるポーズもポイントです☆

9人組グローバルグループ「&TEAM」の撮りおろし写真を使ったグッズが、セガプライズに続々登場。

セガプライズの「&TEAM」グッズは、2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場予定です☆

© HYBE LABELS JAPAN & HYBE. All Rights Reserved.

※実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

