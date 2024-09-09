米株価指数先物 時間外取引 堅調、景気減速に対する過度な懸念が後退 米株価指数先物 時間外取引 堅調、景気減速に対する過度な懸念が後退

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米株価指数先物 時間外取引 堅調、景気減速に対する過度な懸念が後退



東京時間11:26現在

ダウ平均先物SEP 24月限 40487.00（+80.00 +0.20%）

Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限 5432.75（+13.25 +0.24%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限 18524.00（+65.75 +0.36%）



米株価指数は時間外で上昇、景気減速に対する過度な懸念が後退している。8月米雇用統計は雇用者数の伸びが予想を下回り過去2カ月分も下方修正されたとは言え、失業率は改善した。

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