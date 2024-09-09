米株価指数先物　時間外取引　堅調、景気減速に対する過度な懸念が後退

東京時間11:26現在
ダウ平均先物SEP 24月限　40487.00（+80.00　+0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限　5432.75（+13.25　+0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限　18524.00（+65.75　+0.36%）

米株価指数は時間外で上昇、景気減速に対する過度な懸念が後退している。8月米雇用統計は雇用者数の伸びが予想を下回り過去2カ月分も下方修正されたとは言え、失業率は改善した。