「週刊少年ジャンプ 41号」本日9月9日に発売！ 表紙&巻頭カラーは「魔男のイチ」
【週刊少年ジャンプ 2024年41号】
9月9日 発売
価格：300円
9月9日 発売
価格：300円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年41号」を本日9月9日に発売した。価格は300円。デジタル版も同日発売された。
今号では、表紙&巻頭カラーに魔法ハンティングファンタジー「魔男のイチ」（原作：西修氏/作画：宇佐崎しろ氏）が登場。センターカラーは「あかね噺」（原作：末永裕樹氏/作画：馬上鷹将氏）、藤巻忠俊氏の「キルアオ」、和久井健氏の「願いのアストロ」が掲載される。なお、今週号では「呪術廻戦」は休載となる。
週刊少年ジャンプ41号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) September 8, 2024
新連載3連弾第1弾❗️西修×宇佐崎しろ超強力タッグ結成‼️
魔法ハンティングファンタジー‼️
表紙&巻頭カラーは『魔男のイチ』🎉
センターカラーは『あかね噺』『キルアオ』『願いのアストロ』‼️
※今週の『呪術廻戦』は休載します
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