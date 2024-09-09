【週刊少年ジャンプ 2024年41号】
9月9日 発売
価格：300円

　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年41号」を本日9月9日に発売した。価格は300円。デジタル版も同日発売された。

　今号では、表紙&巻頭カラーに魔法ハンティングファンタジー「魔男のイチ」（原作：西修氏/作画：宇佐崎しろ氏）が登場。センターカラーは「あかね噺」（原作：末永裕樹氏/作画：馬上鷹将氏）、藤巻忠俊氏の「キルアオ」、和久井健氏の「願いのアストロ」が掲載される。なお、今週号では「呪術廻戦」は休載となる。

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