■大胆な肩出し白ドレスで大人の美しさを見せるマヤ(NiziU)

【写真】肩のラインも美しい、新ヘアのNiziUマヤ

NiziU(ニジュー)のMAYA(マヤ)が、赤髪からダークトーンのヘアカラーにチェンジし、話題を集めている。

今年4月頃から、赤髪のロングヘアのスタイルが定着していたマヤ。NiziUが9月7日に出演した音楽授賞式『2024 THE FACT MUSIC AWARDS』の舞台へは、新たなヘアスタイルで登場した。大きくウェーブがかかった髪は、メンバーカラーの紫が入ったダークトーン。彼女の清楚で大人っぽい顔立ちを引き立てている。マヤは、肩を出したホワイトドレス姿で授賞式に登場し、22歳の大人の魅力を放っている。

SNSでは「美しすぎる」「清楚な美…」「落ち着いた色味、大人の魅力」「どんな色でも自分のスタイルにしてる」「しばらく赤髪キープしてくれてありがとう!」と、さまざまな感想が集まった。

なおNiziUは『2024 THE FACT MUSIC AWARDS』にて、Artist of the Year賞を受賞した。

■リオのすっぴんも「最強」と話題に

なおNiziUのInstagramでは、RIO(リオ)のすっぴんショットもアップされており、こちらも美しさが話題に。リオはウインクしたり、カメラをアップで覗き込んだりと3枚の写真を投稿し、「すっぴんでこのレベルは最強」「流石に可愛すぎる」「お肌綺麗すぎて」など反響を呼んでいる。