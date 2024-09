【REPORT】NCT ドヨン、鳴り止まない声援に涙…初のソロアジアツアーの日本公演を完走

NCTのドヨンのアジアツアーの日本公演となる「2024 DOYOUNG CONCERT [Dear Youth,] in JAPAN」が、9月8日の東京体育館メインアリーナ公演で千秋楽を迎えた。NCTとして数々のステージを経験しているドヨンだが、4月にソロデビューを果たし今回自身初のソロアジアツアーを開催。日本では6月の横浜、大阪、8月からは追加公演である名古屋と各地をまわり、9月7日、8日と東京での公演を持ち全4都市7公演を完走。全公演ソールドアウト、総動員数36,400人を達成し華々しくツアーを終えた。

太陽が昇り始めた夜明けに、静かに佇むドヨンの映像から公演がスタート。物語の新たな始まりを予感させる映像が終わり、自身のソロデビューアルバム「YOUTH」の収録曲「Beginning」で紗幕越しに全身白できらびやかな衣装をまとったドヨンが登場。力強い高音を響かせ、観客を一気に魅了した。「今日は心を込めて歌います」という抱負につづき「Like a Star」「Lost In California」「Maniac」とアルバムの収録曲を続けて披露。ソロアーティストとしてのドヨンの感性で溢れたステージで観客を包見込んだ。最初のMCパートでは「お久しぶりです。お変わりありませんか?」と日本語でファンへ挨拶。流暢な日本語と予想外の丁寧な挨拶に、会場にいたファンの驚きとほほえましいと言わんばかりの声が場内に響いた。日本のファンと楽しく会話をしたい、という思いからMCのほとんどを日本語で進行したドヨン。東京公演では「めっちゃありがとうございます!」と最近「若者言葉」として覚えた「めっちゃ」を駆使し日本語でファンへの感謝を伝え、合間で水を飲む際には「みんなだけで話していてください」と笑いをとるなど、積極的にファンとコミュニケーションをとっていく姿が印象的であった。「この曲は日本のファンの皆さんだけが聴ける曲です。他の曲より歌うのが難しいですが、皆さんが真剣に集中してくださるので、頑張ります」と語り、2023年1月から3月にかけてテレビ朝日にて放送されたドラマ「星降る夜に」の挿入歌「Cry」や、アルバム収録曲「Rewind」「Warmth」等を披露。自身のソロデビューアルバム収録曲を軸にしながらも、ドヨンの青春に欠かせないNCTの楽曲や、本東京公演のためだけに準備してきた日本語のカバー曲も披露するなど、多種多彩なセットリストで観客を常にワクワクさせる公演だった。またバンドアレンジで披露されたNCT 127の楽曲「Dreams Come True」では、ドヨンの「皆さん(この曲)知っていますよね?」の問いかけに答えるように会場のファンも大合唱。ファンと心を通わせ、会場の一体感がより高まっていく。本編終盤に披露された本公演を印象付ける「YOUTH」のリード曲「Little Light」では、この日一番の声援が会場に広がった。ドヨンの名前を呼びかける声や、一緒に歌い上げるパートなど、ファンたちが音に乗せて思いを伝える中、ステージ上で胸に手を当ててファン達の声と思いを全身で感じようとするドヨンの姿が印象的だった。アンコールMCでは最後の日本公演になることを悲しみつつ、「このように大きい会場で僕が歌えるのは、みなさんのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝の言葉を述べ、「僕は、僕たちNCT 127は、僕の、僕たちの場所にいるので、いつでも戻ってきてください」とこれからも変わらずファンと歩んでいく未来を語った。そしてアンコールの最後にはトロッコに乗って場内を一周。ファンからの鳴り止まない声援に感極り、涙を見せるドヨンの姿からはこのツアーにかける思いとファンたちへの思いが強く感じられた。そんなドヨンの思いが伝わったのか、ステージから姿が見えなくなっても拍手とドヨンコールは鳴り止まない。声援に応え、ダブルアンコールで再登場し「Rest」を歌唱。大きな拍手に包まれる中、改めて会場全体へ深くお辞儀をして公演は終了した。巧みな歌唱力に留まらず、「OST(挿入歌)の王様」たる感情豊かな表現力、ドヨン自身の誠実さや優しさ、嫌味のない素直なユーモアとアーティストとして多様な魅力を感じることができた「2024 DOYOUNG CONCERT [Dear Youth,] in JAPAN」。グループだけでなく、ソロとしても圧倒的な存在感を放ったドヨンの活躍に今後も目が離せない。