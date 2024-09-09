Stray Kids¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã-Tower of God-¡×¤ÎOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¡ªÆóÅÙÌÜ¤ÎÈ´Å§¤Ë´î¤Ó
Stray Kids¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God-¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òºÆ¤ÓÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¦¥§¥ÖÌ¡²èºîÉÊ¡Ö¿ÀÇ·Åã¡×¡Êºî¼ÔSIU¡¿¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God-¡×¡£¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ2024Ç¯7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢TOKYO MX¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Û¤«¤Ë¤ÆÀä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÄº¾å¤ØÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬²¿¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¿ÀÇ·Åã¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥é¥Ø¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Åã¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¦Ìë¡Ê¤è¤ë¡Ë¤¬¡¢¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ËÄ©Àï¤·¡¢Åã¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡£TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè1´ü¤Ï2020Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤È¤½¤Î¸å¤Î¸«»ö¤ÊÉúÀþ²ó¼ý¤ÇÁ´À¤³¦¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²Æ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×¤Ï¡¢Ìë¤¿¤Á¤¬Åã¤Î2³¬¤ÇºÇ½ª»î¸³¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é6Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1´ü¤Ç»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìë¤¬¡¢¥¸¥å¡¦¥Ó¥ª¥ì¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¦ÌîÀ®¤È¥Ó¥ª¥ì¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åã¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ï¡¼¥É¤Î»¦³²¤ò´ë¤Æ¤ëFUG¤Î»×ÏÇ¤â¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ¹©Ë¼Àï¡×¤ÎÊüÁ÷Æü¡¢OP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£
¡Ö¹©Ë¼Àï¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ï10·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢KBSµþÅÔ¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ¡Ö²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×¤ËÂ³¤ÊüÁ÷Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹©Ë¼Àï¡×¤ÎOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂè1´üOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTOP -Japanese ver.-¡×¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSLUMP -Japanese ver.-¡×¤ËÂ³¤Stray Kids¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¦¥§¥ÖÌ¡²èºîÉÊ¡Ö¿ÀÇ·Åã¡×¡Êºî¼ÔSIU¡¿¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God-¡×¡£¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ2024Ç¯7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢TOKYO MX¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Û¤«¤Ë¤ÆÀä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²Æ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×¤Ï¡¢Ìë¤¿¤Á¤¬Åã¤Î2³¬¤ÇºÇ½ª»î¸³¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é6Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1´ü¤Ç»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìë¤¬¡¢¥¸¥å¡¦¥Ó¥ª¥ì¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¦ÌîÀ®¤È¥Ó¥ª¥ì¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åã¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ï¡¼¥É¤Î»¦³²¤ò´ë¤Æ¤ëFUG¤Î»×ÏÇ¤â¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ¹©Ë¼Àï¡×¤ÎÊüÁ÷Æü¡¢OP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£
¡Ö¹©Ë¼Àï¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ï10·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢KBSµþÅÔ¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ¡Ö²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×¤ËÂ³¤ÊüÁ÷Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹©Ë¼Àï¡×¤ÎOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂè1´üOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTOP -Japanese ver.-¡×¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSLUMP -Japanese ver.-¡×¤ËÂ³¤Stray Kids¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢¡Stray Kids ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã¡×Âè1´ü¤«¤éÌó4Ç¯È¾¡¢ËÍ¤¿¤ÁStray Kids¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª 2ÅÙ¤âOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ¹©Ë¼Àï¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¼ç¿Í¸ø¡ÈÌë¡É¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢2¶Ê¤È¤â½ñ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤ÁStray Kids¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ¹©Ë¼Àï¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ²¦»Ò¤Îµ¢´Ô¡×
7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢KBSµþÅÔ¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God- ¹©Ë¼Àï¡×
10·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢KBSµþÅÔ¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê
¡ÊC¡ËTower of God 2 Animation Partners ¡ÊC¡ËToG 2 AP
À½ºî¡¦Ãøºî¡§¿ÀÇ·Åã2¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Stray KidsÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã -Tower of God-¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È