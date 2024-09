Stray Kids¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÇ·Åã-Tower of God-¡×¤ÎOP¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¡ªÆóÅÙÌÜ¤ÎÈ´Å§¤Ë´î¤Ó

Stray Kidsが、人気アニメ「神之塔 -Tower of God-」のオープニング・エンディングテーマを再び担当する。グローバルで大人気のウェブ漫画作品「神之塔」(作者SIU/「LINEマンガ」連載)を原作とするTVアニメ「神之塔 -Tower of God-」。原作でも人気の「王子の帰還」が、TVアニメとして2024年7月7日(日)より、TOKYO MX、BS日テレほかにて絶賛放送中だ。

◆Stray Kids コメント

本作は、“頂上へ到達すると欲しいものが何でも手に入る”と言われる「神之塔」へと向かった少女・ラヘルを追いかけ、塔に飛び込んだ主人公の少年・夜(よる)が、数々の試練に挑戦し、塔に隠された秘密に迫っていく様子を描いた冒険ファンタジー作品。TVアニメの第1期は2020年4月より放送され、衝撃的なラストシーンとその後の見事な伏線回収で全世界から高い評価を得た。そして、今夏より放送中のTVアニメ第2期「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」は、夜たちが塔の2階で最終試験を終えてから6年後の世界が描かれている。第1期で死んだと思われていた夜が、ジュ・ビオレ・グレイスとして生きていることも明らかになり、王野成とビオレの仲間たちの思いだけでなく、塔の支配者であるザハードの殺害を企てるFUGの思惑も交錯していき、ますます目が話せなくなってきた。この度、現在放送中の「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」の続きを描く「神之塔 -Tower of God- 工房戦」の放送日、OP・EDテーマソングを歌うアーティストが解禁。「工房戦」の放送は10月6日(日)からTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS日テレにて「王子の帰還」に続き放送予定。また、「工房戦」のOP・EDテーマは第1期OPテーマ「TOP -Japanese ver.-」、EDテーマ「SLUMP -Japanese ver.-」に続きStray Kidsが担当する。アニメ「神之塔」第1期から約4年半、僕たちStray Kidsがもう一度、アニメ「神之塔」シリーズのOP・EDテーマを担当させていただくことになりました! 2度もOP・EDテーマを担当させていただくこととなり、本当に光栄です。今回のOP・EDテーマは、アニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」の世界観に寄り添えるよう、主人公“夜”たちに思いを馳せながら、2曲とも書き下ろしました。僕たちStray Kidsの曲で、より一層アニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」を楽しんで頂ければうれしいです!

■作品情報

「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」

7月7日(日)よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS日テレにて放送中



「神之塔 -Tower of God- 工房戦」

10月6日(日)よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS日テレにて放送予定



(C)Tower of God 2 Animation Partners (C)ToG 2 AP

製作・著作:神之塔2アニメーションパートナーズ



■関連リンク

Stray Kids日本公式サイト

TVアニメ「神之塔 -Tower of God-」公式サイト