第2位:福山雅治(48票)

All About ニュース編集部は4月19日〜6月16日の間、全国20〜70代の男女273人を対象に、「50代男性俳優」に関するアンケートを実施しました。本記事では、「医師役がハマる・見てみたいと思う50代男性俳優」ランキングを発表します!2位は、「福山雅治」さんです!シンガーソングライター、俳優、ラジオMCなど、幅広く活躍するマルチタレント。『IT'S ONLY LOVE』『桜坂』『家族になろうよ』など数々のヒット曲を発表していることでも知られており、男性ソロアーティスト「シングル・アルバム総売上枚数」歴代1位記録を更新中です。福山さんといえば、ドラマ『ガリレオ』シリーズ(フジテレビ系)の主人公・湯川学役が有名。インテリ系のスマートな医師役もハマりそうです。

第1位:藤木直人(52票)



アンケート回答を見ると、「白衣が似合う佇まいを持っていると思うから」(40代女性/東京都)や、「苦労が刻まれた中間管理職のような医師役を演じてくれそう」(40代女性/福岡県)、「白衣が似合うし、いかにも医者っぽくない、ちょっとゆるいイメージが逆にハマると思います」(40代女性/広島県)といったコメントが寄せられていました。1位には、「藤木直人」さんが選ばれました!1995年に公開された映画『花より男子』の花沢類役でデビュー。その後出演したテレビドラマ『ラブ・レボリューション』(フジテレビ系)でブレークし、映画『g@me.』では第27回日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞しました。過去には、『グッド・ドクター』(フジテレビ系)で医師役を担当していたこともあり、白衣姿の印象が強い人も多かったのかもしれません。自由回答を見ると、「以前に医師に扮したドラマに出ていた時ハマっていた印象がある」(50代女性/兵庫県)や、「優しい雰囲気が有り白衣がとても似合いそうだと思いました」(50代女性/埼玉県)、「誠実で清潔感のあるイメージがありチャラい感じが全く無し。優等生タイプに見えるから真面目な医者の演技もうまそう」(40代回答しない/大阪府)といったコメントが寄せられていました。※コメントは全て原文ママですこの記事の筆者:斉藤 雄二 プロフィール新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。メインMCを担当するPodcast番組「だいたい二畳半|ホントは面白い住まいの話」をSpotifyやApplePodcastで配信中!(文:斉藤 雄二)