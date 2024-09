人生には転ばぬ先の杖が必要である――。健康寿命を延ばすためには、QOL(生活の質)を大きく損なう「転倒」を防ぐことが重要だ。そこで専門家が、「ながらトレーニング」「二重課題」「室内転倒」の三大ポイントを中心に、転ばないための新・生活術を指南する。【安保雅博/東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科主任教授】

健康寿命を延ばすためにはさまざまな壁を乗り越えなければなりませんが、私たちの前に立ちはだかる“敵”は、往々にして自身の中に潜んでいます。

昔と違い、人生100年時代のいまは、定年を迎えてもすぐに「引退」とはならず、「現役生活」が続きます。それもあってか、「まだまだやれる」「自分は実年齢より脳も肉体も若い」と思い込んでいる人が少なくありません。

要介護の引き金にも

脳も肉体も、加齢とともに衰えていくのに、自己認識は若い時代のまま。このギャップにより、思うように体を動かせず、昔だったら気にもならなかったちょっとした段差でつまずいたり、靴下を履こうとしてよろけて転倒してしまったりする。

後ほど詳しく説明するように、転倒はQOLを著しく下げる要素です。転倒を防ぐことは、健康寿命の延伸に大きな影響を与えます。つまり、自身の中に潜む敵とは……。

過去の栄光。

昔の自分だったら余裕でできていた、まさかこんな簡単なことが自分にできないはずはない。まずはそうした思い込みを捨てることが、高齢者の健康にとっては極めて重要なのです。

要支援・要介護の原因疾患の第3位

〈こう説くのは、東京慈恵会医科大学附属病院の副院長で、リハビリテーション科診療部長兼主任教授の安保(あぼ)雅博氏だ。

脳卒中後遺症を専門とし、多くの高齢者に「寝たきり予防法」を指南してきた安保氏が、いや応なしに体力が衰えてくる人生の後半戦を勝ち抜くための、転倒防止術を解説する。〉

試しに、仕事の行き帰りにでも、近くに公園があったら少しだけでいいので「うんてい」にぶら下がってみてください。長い時間ぶら下がることができない自分にがくぜんとする人がいるに違いありません。

仮にしっかりとぶら下がれたとしたら、懸垂をしてみてください。昔だったら難なくできたのに、下手をしたら1回もできないかもしれず、現実を知ることができるはずです。確実に、私たちの肉体は衰えているのです。

こうして現実を把握し、過去の栄光を捨ててもらった上で、私はみなさんに「転ばないこと」の重要性を説明しています。

東京消防庁管内において、日常生活で起きるさまざまな事故によって救急搬送された人の、ある年のデータを見てみると、全体の約14万4000人のうち半数以上が65歳以上の高齢者です。そして、事故による高齢者救急搬送の原因の8割ほどが転倒・転落で占められています。さらに、厚生労働省のデータでは、要支援・要介護の原因疾患の第3位は骨折・転倒となっています。

転倒が高齢者のQOLをいかに損ない、その予防がどれだけ大事かが分かっていただけると思います。

外出や、動くこと自体を控えることにも

もちろん、若い人も転ばないわけではありません。しかし、高齢者の転倒とは「重み」が決定的に異なります。筋力やバランス能力が衰えていない若い人は、よろけたとしてもとっさに踏みとどまることができたり、転んだとしても体が柔らかいためダメージの少ない転び方ができたりします。

高齢者はそうはいきません。よろけたらなかなか踏みとどまることができず、転倒する時も、手が出て地面につけたとしても手首を骨折したり、手も出ずそのまま地面に打ち付けられて股関節骨折というケースが多いのです。

股関節は足の付け根にあるため、骨折すると歩けなくなり寝たきりに直結しやすい。また、手術などで骨折は治癒しても、その間、安静にしていたせいで筋力などが衰えて心身の機能が低下する廃用症候群になり、結局は寝たきりとなってしまう場合もあります。

さらに、転んでしまった経験から、再び転びたくないという恐怖心によって転倒後症候群になる人もいます。外出や、動くこと自体を控えることになってしまい、さまざまな障害を併発してしまうのです。加えて、外出しなくなることによって筋力が低下し、ますます転びやすくなるという悪循環も生まれてしまいます。

理想を実行するのは至難の業

従って、人生後半のQOLを維持するのに欠かせないのは、できる限り転倒を防ぎ、転んでしまったとしても骨折しないようにすることといえるわけです。

そのためには、総合的な対策が必要です。ストレッチをして、筋トレを行い、骨を強くするべく魚類やきのこ類に豊富に含まれるビタミンDの摂取を心がけ、筋肉の源となるタンパク質が多い肉類や乳製品も積極的に取る――これが、いまの時代に求められる、あらゆる面から考えた転倒防止対策です。

しかし一方で、これが「理想論」であることもまた事実です。

スクワットに励み、お風呂上りのストレッチを日課とする……。できるに越したことはありませんが、忙しすぎる現代人にとって、この理想を実行するのは至難の業です。現実的には、完全にリタイアして時間の余裕がある人はともかく、ほとんどの人にとって、実行はほぼ不可能といえるのではないでしょうか。

斯(か)く言う私自身も、正直に言って毎日スクワットなんてやれません。ジムに通って体を鍛えるのも理想的だとは思いますが、そんな時間は取れません。率直に言って、そうした努力を続けるのはイヤですし、無理です。もし1時間、暇ができたら何をしたいですか? 私だったら、サウナに行ってリフレッシュするか、寝たい。人間、そういうものですよね。

ついでにトレーニングをする

そこで、私が実践しているのが「ながらトレーニング」です。「筋トレをしよう」と決意し、その時間はそれだけに集中しなければならないと考えると、どうしたって尻込みしてしまいます。ですから、何かをしながら、ついでにちょこっとトレーニングをしようというものです。

例えば、私は通勤中、エスカレーターに乗っている間に、上下に人がいないことを確認した上で、段を二つ利用させてもらってアキレス腱を伸ばすようにしています。

アキレス腱はバランス能力に大きく関与します。そしてバランス能力を鍛えることは、CDC(米国疾病管理予防センター)が「What You Can Do to Prevent Falls(転倒を防ぐためにできること)」というパンフレットで紹介している、転倒予防に欠かせない重要な要素のひとつなのです。

「つり革につかまる」もよい運動に

また電車内でも、混んでいなければ、つり革につかまりながら腕から脇にかけての筋肉を伸ばしたりしています。「転ばないために」というと下半身の筋肉をイメージするかもしれませんが、体の筋肉は連動していますから、上半身の筋肉の柔軟性を含めたトータルな姿勢の良さも、転ばないためのバランス能力維持には大切なのです。

みなさん、ご自身の生活を振り返ってみて、腕を頭よりも上に上げたシーンを思い出せますか? 昔は洗濯物を干す時などにそういう機会がありましたが、乾燥機を使う人が少なくないいまは、頭よりも上に腕を上げることって案外ないんですよね。ですから、通勤時などにつり革につかまるのはよい運動になるのです。

こうしたストレッチの他には、ソファに座りながらテレビを観ていて、その姿勢から立ち上がる際に、わざとゆっくり腰を上げて負荷をかけるといった、ちょっとした筋トレをするようにもしています。

このように、移動しながら、あるいはテレビを観ながらのトレーニングが、私たちにとって現実的に可能で有効な転倒防止トレーニングとしてお勧めできます。

何かをしながら、といっても、ふたつの動作を一緒に行っているわけではない点に留意してください。エスカレーターでのアキレス腱伸ばしでいうと、移動しながらとはいえ、移動自体は自動なので、自分がやっていることはアキレス腱伸ばしだけです。

若いころは二重課題をこなせるが……

なぜ、一つの動作だけをすることが重要なのか。それは、二つ以上の動作を同時に行うと、意識・注意が分散してしまい転倒しやすくなるからです。

歩きながら傘を開く、歩きながらかばんから財布を取り出そうとする、歩きながらスマートフォンを操作する……。一度に複数の課題をこなすこれらの動きを「二重課題(デュアルタスク)」と呼びます。それこそ、若い頃は二重課題だって訳もなくできていたはずです。ところが高齢になると、加齢に伴い機能が低下している大脳が、二重課題に対してどう体を動かせばいいのか瞬時に判断できないせいで、もたついてしまう。その結果、バランスを崩して転倒するケースが出てくるのです。

ですから、転倒防止のためには二重課題を避けることが重要です。歩きながら傘は開かない、ちゃんといったん止まってから財布を取り出す、歩いている時はスマートフォンをいじらない。こうしたことを心がけるだけで、転倒リスクは大きく減らすことが可能です。

転倒リスクがない状態で二重課題を練習

大脳を混乱させ、転倒のリスクを高めてしまう二重課題ですが、裏を返せば、転倒リスクがない状態で二重課題を練習すれば、大脳の処理能力を鍛えられ、転倒予防に有効といえます。

実際、私たちが全国7カ所のリハビリ施設と共同で行った研究によって、二重課題の訓練が認知機能と身体機能の双方を高めることが分かり、その結果をまとめた論文が今年5月に医学雑誌に掲載されました。

具体的には、施設に通っている高齢の患者さんを、器具を用いて手こぎと足こぎ、すなわち上肢と下肢を交互に動かす運動(クロスステップ運動)だけをしてもらった群と、その運動と同時に液晶画面に映し出された問題を、声を出して読みながら解答してもらう群とに分けました。例えば、「この中で三重県の形はどれでしょうか?」とひっくり返った形を選ばせるといった、義務教育レベルだけど解きづらい問題などです。

その結果、後者の群において、下肢の機能および認知機能が有意に、あるいは顕著に改善したのです。ごく簡単に言うと、運動しながら問題に解答するという二重課題を行った結果、相互作用が働き、認知機能も身体機能も良くなったというわけです。

家庭で実践できる練習

ポイントの一つは、単に運動をしながら問題に答えるだけではなく、問題を声に出して読み、解答してもらった点にあります。頭の中で考えるだけでなく、言葉を発することでさらに脳が働くため、より脳機能が鍛えられたと考えられます。

このことからも、転倒予防のためには、転ぶリスクのない環境で二重課題を行うことにより、大脳の処理能力を鍛えるのが有効であることが分かります。

家庭であれば、テレビのクイズ番組を観て、声を出してそれに答えながら、無理のない範囲で立ったり座ったりを繰り返してみるのがいいのではないでしょうか。くれぐれも転ばないために、不安な方はどこかにつかまりながらやるよう注意してください。あるいは、椅子などに座ったままで足踏みをしながら歌を歌うというのもお勧めです。

こうしてバランス能力や大脳の処理能力を鍛え、転倒を過度に恐れることなく好きに出歩けるような体を維持しておく。そして外を歩き、足腰の丈夫さを保てれば、QOLを低下させるサルコペニア(加齢に伴う筋肉減少症)やフレイル(要介護手前の虚弱状態)に陥るリスクを下げることができるのです。

「自分は転ぶはずがない」が危険

家の「外」での転倒を予防しつつ、もうひとつ大切な転倒防止対策があります。私が属するリハビリテーション科が「転倒により大腿骨を骨折した患者さん」から聞き取りしたデータでは、実は約7割の人が家の中で転倒し、その中でも自分の部屋で転んでしまった人が約3割もいたのです。つまり意外なことに、多くの人は「外」でなく「家」で転倒していたわけです。したがって、家の中での対策も欠かせません。

とりわけ、起きてベッドから移動する時が要注意です。寝ぼけまなこで注意が散漫だと転倒しやすい。まずは、目が覚めてもすぐに移動せず、ベッドの上で少しゴロゴロし、意識を目覚めさせることをお勧めします。

また、起き上がる際の支えとなるように、ベッドの近くに壁などがあると安心ですが、そう簡単に部屋の中の配置は変えられないかもしれません。その場合は、ベッドのすぐそばに床から天井までのつっかえ棒を設置し、それをつかみ、支えにしながら起き上がるといいでしょう。

その他、スリッパを履くと「脱げないように」と意識して歩行が不安定になりますし、玄関先などでつっかけを履くのも同様の理由で、転倒の引き金となるため要注意です。

スリッパやつっかけを履いて転ぶなんて、かなりの年寄りだけだろ――そういう発想自体が危険です。スリッパを履いたくらいで自分が転ぶはずがない、自分だけは大丈夫。これこそが「過去の栄光」なのです。

かつての自分の幻影を追わず、老いに伴う能力の低下をしっかりと受け入れて転倒予防に努める。

これこそが「転ばぬ先の杖」となるはずです。

安保雅博(あぼまさひろ)

東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科主任教授。1963年生まれ。東京慈恵会医科大学卒業。医学博士。スウェーデンのカロリンスカ研究所に留学し、リハビリテーション治療のパイオニアとして知られる。専門は脳卒中後遺症。『家でも外でも転ばない体を2ヵ月でつくる!』『寝たきり老後がイヤなら毎日とにかく歩きなさい!』等の共著書がある。

「週刊新潮」2024年9月5日号 掲載