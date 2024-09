TXT・YEONJUN、短編映画のような映像『YEONJUN′s Mixtape Intro Film』でソロプロジェクトを予告

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN、9月19日にデビュー後初のソロミックステープを発表

TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが、9月19日にデビュー後初のソロミックステープを発表する。

YEONJUNは、9月8日0時、HYBE LABELSのYouTuveチャンネルに『YEONJUN’s Mixtape Intro Film』というタイトルの映像を公開し、ソロプロジェクトを予告。 この映像は、YEONJUNの繊細な表現力と感覚的な映像美が没入感を高め、一編の短編映画を見ているような印象を与える。

騒々しい都市の騒音を背景に、どこか寂しそうに見えるYEONJUNの姿が、ただ明るいだけではない現実の若者たちの裏側を表現。

映像は、涙ぐんだ複雑な表情と「starring yeonjun」というフレーズで本格的に始まる。過去と現在が交差するイントロフィルムは、主人公が地下のアジトで過ごした暗い日々をあとにし、地上に上がってくるストーリーが盛り込まれた。

特に今回の映像では、これまで見られなかったYEONJUNの新しいキャラクターに出会えることが好奇心を刺激している。荒々しく反抗的な雰囲気が極めて現実的な背景と調和し、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNではなく、ソロアーティストとして見せるまた別の姿を暗示しているようだ。

ミックステープのタイトルはまだベールに包まれている。YEONJUNは圧倒的なパフォーマンス実力を基盤に、様々なジャンルのダンスを完璧に消化し「ダンスチャレンジの神」と呼ばれている。パフォーマンスはもちろん、レベルの高いボーカル、ラップ、ビジュアルなどポジションの境界なしに強い存在感を見せられるという点が彼の大きな強み。 YEONJUNが自分だけのカラーを盛り込んだミックステープを通じて、どんな音楽とステージを披露するか注目だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERは、9月7日、シンガポールのインドアスタジアムで開催したワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE>』が全席ソールドアウトに。圧倒的な観客動員力を立証した。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

