和栗を贅沢に使用！しもつけ彩風菓松屋『栗蒸し羊羹』

しもつけ彩風菓松屋『栗蒸し羊羹』

しもつけ彩風菓松屋は、茨城県笠間産の今秋収穫された和栗を贅沢に使用した『栗蒸し羊羹』と、さらに贅を尽くした『極 栗蒸し羊羹』を2024年9月14日より販売。

●『栗蒸し羊羹』

価格 : 2,808円(税込)

サイズ: 縦16cm×横4.5cm×高さ4cm

URL : https://saifuuka-matsuya.com/item/item-season/?p=288

和栗がたっぷりと入った自慢の蒸し羊羹です。

秋の定番商品として、特に人気を集めています。

●『極 栗蒸し羊羹』

価格 : 10,800円(税込)

サイズ: 縦21cm×横6cm×高さ4cm

URL : https://saifuuka-matsuya.com/item/?p=725

新鮮な茨城県笠間産の和栗をたっぷりと使用し。

さらに、上部には和栗を隙間なく美しく並べています。

■素材へのこだわり

和栗 :同店から車で約60分の場所にある、茨城県笠間市岩間の日本一の収穫量を誇る地域から、新鮮な栗を100%使用。

収穫直後の栗を直送し、採りたて、剥きたてにこだわっています。

蒸し羊羹:北海道十勝平野の広大な大地で育った最高品質の小豆を使用し、新栗の美味しさを引き立てるよう、自家製餡にこだわっています。

また、渋切りや煮上げる時間も絶妙に調整。

材料 :栗、小豆、砂糖、小麦粉、でんぷん、塩のみを使用し、余計な添加物は一切使用せず、無添加で安心・安全な商品です。

期間限定:栗の収穫時期である約2カ月間のみの限定生産となります。

こだわり:手作りならではの絶妙な塩梅を大切にし、気温や湿度によって羊羹生地の仕上がりを細かく調整しています。

