Ä¹Ç¯ÁÂ±ó¤Ç¤â¡Ö¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î»Ò¶¡¡×¤ÎÁêÂ³¸¢¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ö°ä»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤ÎÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤È°ä¸À½ñ¤ËÀø¤à¡È°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¡É
Î¥º§¸å¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÁêÂ³¸¢¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Ï°ú¤Â³¤¿Æ¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬ºÆº§¤·¤¿¾ì¹ç¤ä»Ò¶¡¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³¤Î¾õ¶·¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤ÎÁêÂ³¸¢¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ä¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬À¸Â¸¡¦»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Î»Ò¶¡¤Ëºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡¦¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¸å¤ÎÁêÂ³¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸µÉ×¡ÊºÊ¡Ë¤Îºâ»º¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¥º§¸å¤Î¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÁêÂ³¸¢
Î¥º§¸å¤ÎÉ×ÉØ¤ÏË¡Î§¾å¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÂ¾¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤·¤¿Áê¼ê¡Ê¸µÉ×¡¦¸µºÊ¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Ïºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Î¥º§¸å¤Î»Ò¶¡¤ÎÁêÂ³¸¢
°ìÊý¤Ç¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤âÎ¾¿Æ¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î¿Æ¸¢¤ä´Æ¸î¸¢¤¬¤É¤Á¤é¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨Î¥º§¸å¡¢Ä¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Æ»Ò¤Î¸òÎ®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¿Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁêÂ³¥±¡¼¥¹
¤½¤ì¤Ç¤Ï¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ä»ºÁêÂ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¥º§Á°¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢»Ò¶¡¤À¤±¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡©
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤Î»Ò½÷¡Ê¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÂ¹¡Ë¤¬°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÍèÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¿Í¤¬»àË´¤Ë¤è¤êÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÂå½±ÁêÂ³¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÍèÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¿Í¤¬·ç³Ê¡¢ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
·ç³Ê¤È¤Ï¡¢°ä»º¤òÉÔÀµ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿ÁêÂ³¿Í¤¬¡¢ÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÇÓ½ü¤È¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆµÔÂÔ¤ä½ÅÂç¤ÊÉî¿«¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³¸¢¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁêÂ³Êü´þ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Âå½±ÁêÂ³¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÈºÆº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬ºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³´Ø·¸¤¬¤â¤¦¾¯¤·Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¼«¿È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÈºÆº§Áê¼ê¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÆº§Áê¼ê¤âÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤È¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë¤â»Ò¶¡¤¬¤ª¤é¤º¡¢ºÆº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë¤â»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆº§Áê¼ê¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÎ¾¿Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï·»Äï»ÐËå¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÈºÆº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¼«¿È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄºÆº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë¤â»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÆº§Áê¼ê¡¢¼«¿È¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¡¢¤µ¤é¤ËºÆº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆº§Áê¼ê¤ËÏ¢¤ì»Ò¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¼«¿È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÎºÆº§Áê¼ê¤ËÏ¢¤ì»Ò¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÆº§Áê¼ê¡¢¼«¿È¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆº§Áê¼ê¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤Ï¡¢¸¶Â§ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÏ¢¤ì»Ò¤¬ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Î»àË´¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¿Æ¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç
ÁÄÉãÊì¤ÎÂ¸Ì¿Ãæ¤Ë¡¢¿Æ¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»Ò¶¡¤ÏÂå½±ÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÄÉãÊì¤ÎÁêÂ³¸¢¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¶Â§¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âå½±ÁêÂ³¤È¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜÍèÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¿Í¤¬»àË´¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ï¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Î»àË´¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉãÊì¤Î°ä»º¤ò¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÆ±¤¸³ä¹ç¤ÇÁêÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç
Î¥º§¸å¡¢¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬»àË´¤·¤¿»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤È°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎºÆº§Áê¼ê¤ä¤½¤Î»Ò¶¡¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÈïÁêÂ³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ëÊýË¡
¤Þ¤º¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¼êÄ¢¡¢Í¹ÊØÊª¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤ÎÏ¢ÍíÀè¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸ÍÀÒ¤ÎÉíÉ½¤Ç½»½ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÍÀÒ¤ÎÉíÉ½¤È¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÍÀÒ¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤¡ÊËÜÀÒ¤òÄê¤á¤¿¤È¤¡Ë°Ê¹ß¤Î½»Ì±É¼¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿½ñÎà¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¸ÍÀÒ¤Ë¤Ï¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤Î»áÌ¾¤ÈËÜÀÒÃÏ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤¬·ëº§¤Ê¤É¤ÇÅ¾ÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Å¾ÀÒ¤·¤¿»Ý¤È¿·¤¿¤ÊËÜÀÒÃÏ¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¸ÍÀÒ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é»Ò¶¡¤ÎËÜÀÒÃÏ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Î¸ÍÀÒ¤ÎÉíÉ½¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÀÒÊí¤È¥»¥Ã¥È¤ÇËÜÀÒÃÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ý¤òÅÁ¤¨¡¢Ä¾ÀÜ¤Þ¤¿¤ÏÍ¹Á÷¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¶¡¤Î½»½ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê»æ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÔºß¼Ôºâ»º´ÉÍý¿Í¤òÁªÇ¤¤¹¤ë¾ì¹ç
¾åµ¤ÎÊýË¡¤Ç¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·½Ð¤Æ¡ÖÉÔºß¼Ôºâ»º´ÉÍý¿Í¡×¤òÁªÇ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔºß¼Ô´ÉÍý¿Í¤È¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¿Í¤äÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Îºâ»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔºß¼Ô´ÉÍý¿Í¤¬»Ò¶¡¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔºß¼Ô´ÉÍý¿Í¤ò°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¢¸Â³°¹Ô°Ùµö²Ä¿½Î©¡×¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ðµö²Ä¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¸å¤ÎÁêÂ³ÂÐºö
¿ÆÆ±»Î¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤ÏÁêÂ³¿Í¤È¤·¤ÆÎ¾Êý¤Î¿Æ¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç
Î¥º§¤ò¤·¤Æ¤â»Ò¶¡¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¥º§¤·¤¿Î¾¿Æ¤Ï¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎ¥º§Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ë¼«Ê¬¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤äË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï¡¢ºÆº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÊýË¡
Î¥º§Á°¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ë¼«Ê¬¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¼è¤êÊ¬¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÇÓ½ü¤òÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯
²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Î¥º§Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ï¡¢ºÆº§Áê¼ê¤È¤Î»Ò¶¡¤ÈÆ±¤¸³ä¹ç¤Çºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Î¼è¤êÊ¬¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤Ë¡¢¡Ö°ä»º¤ÏºÆº§Áê¼ê¤ÈºÆº§¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤ËÂ¿¤¯ÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿»Ò¶¡¤Î°ä»º¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¥º§Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Ë¡¢1±ß¤âºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»Ý¤ò°ä¸À½ñ¤ËµºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï°ä»º¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëºÇÄã¸Â¤Î³ä¹ç¤Ç¤¢¤ë¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ä¸À½ñ¤Ë°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤·¤¿ÁêÂ³¿Í¤¬¡¢¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤Ëºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°äÎ±Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë°ä»º¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÇÑ½ü¤ÎÁªÂò»è
¡ÖÁêÂ³¿Í¤ÎÇÓ½üÀÁµá¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹ÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³¸¢¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤ÎÇÓ½üÀÁµá¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Î¿Í¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆµÔÂÔ¤ä²áÅÙ¤ÎÉî¿«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÅÂç¤ÊÈÈºá¡¦Èó¹Ô¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤òÁêÂ³¿Í¤«¤é³°¤¹¼êÂ³¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈïÁêÂ³¿Í¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½Î©¤Æ¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤«¡¢°ä¸À¤ËµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÇÓ½ü»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÁêÂ³ÇÓ½ü¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤È¤Ï¡©
¤â¤·¤âÂ¾¤Î¿Í¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤òÂ¿¤¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¡×¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎºÇÄã¸ÂÅÙ¤Î¼è¤êÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦ÀÁµá¤Ç¤¹¡£µìÌ±Ë¡¤Ç¤Ï°äÎ±Ê¬¸º»¦ÀÁµá¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤Ï¡¢°äÎ±Ê¬¤Î¿¯³²¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³³«»Ï¤«¤é10Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¿Í
°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡¢»Ò¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢·»Äï»ÐËå¤ÏË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¤¤¤¨¤É¤â°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°äÎ±Ê¬¤Î·×»»ÊýË¡
°äÎ±Ê¬¤Ï¡¢¡Ö°äÎ±Ê¬³ä¹ç¡×¤ò»È¤Ã¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
Ì±Ë¡¤Ë¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬³ä¹ç¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¿Í¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿Í¿ô¤Ç¶ÑÅù¤ËÊ¬¤±¤ë
¶ñÂÎÅª¤Ê·×»»¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦°äÎ±Ê¬³Û¡á´ðÁÃºâ»º¡ß°äÎ±Ê¬³ä¹ç
¡¦°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¡á°äÎ±Ê¬³Û¡¼¼ÂºÝ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿´ðÁÃºâ»º
¢¨´ðÁÃºâ»º¡§ÁêÂ³ºâ»º¡¢°äÂ£¤µ¤ì¤¿ºâ»º¡¢ÁêÂ³³«»ÏÁ°10Ç¯´Ö¡ÊÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤¬¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï1Ç¯´Ö¡Ë¤ËÀ¸Á°Â£Í¿¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤ÎÁí³Û¤«¤é¡¢ÁêÂ³ºÄÌ³¤ò¹µ½ü¤·¤¿¤â¤Î¡£
°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡
°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤Î¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤Î·×»»
¾åµ¤Î·×»»¼°¤Ç¡¢°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¢ÀÁµá¤ÎÁê¼êÊý¤ÎÆÃÄê
³Æ¼«¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¾å²ó¤ë´ðÁÃºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡¢°äÎ±Ê¬ÀÁµá¿¯³²ÀÁµá¤ÎÁê¼êÊý¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
£°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁê¼êÊý¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦
¤Þ¤º¤Ï°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼êÊý¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ°äÎ±Ê¬¤ÎÊÖ´Ô¤Ë±þ¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤ÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤ÇÀÁµá¤¹¤ë
°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤Ë°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤ÎÆâÍÆ¤òµºÜ¤·¤ÆÀÁµá¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤«¤éÃ¯¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÁµá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¥Ä´Ää¤Ë¤è¤ë°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤ÎÀÁµá
ÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤âÁê¼êÊý¤¬±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤ÎÀÁµáÄ´Ää¤òÁê¼êÊý¤Î½»½êÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä´Ää¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ää°Ñ°÷¤È¤¤¤¦ºÛÈ½½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Ö¤Ë¶´¤ó¤ÇÏÃ¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´Ää°Ñ°÷¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼êÊý¤¬°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤Ë±þ¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¦ÁÊ¾Ù¤Ë¤è¤ë°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤ÎÀÁµá
Ä´Ää¤Ç¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀÁµá¼Ô¤¬¸¶¹ð¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈïÁêÂ³¿Í¤ÎºÇ¸å¤Î½»½êÃÏ¤ÎÃÏÊýºÛÈ½½ê¡ÊÁÊ³Û¤¬140Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï´Ê°×ºÛÈ½½ê¡ÊÁÊ³Û¤¬140Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ë°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÈ½·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°äÎ±Ê¬¿¯³²ÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤·¤¿É×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¡ÈÌ¤À®Ç¯¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡É¾ì¹ç¤ÎÂÐºö
Î¥º§¤·¤¿É×ÉØ¤Î°ìÊý¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢°ä»ºÁêÂ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Î¥º§¤·¤¿É×ÉØ¤Î´Ö¤ËÌ¤À®Ç¯¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉãÊì¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¿Æ¸¢¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¸¢¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¸µ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¿Æ¸¢¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¿Æ¸¢¼ÔÊÑ¹¹¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸µ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¿Æ¸¢¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬°ä¸À½ñ¤Ç¡ÖÌ¤À®Ç¯¸å¸«¿Í¡×¤ò»ØÄê¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤À®Ç¯¸å¸«¿Í¤È¤Ï¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¿Æ¸¢¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Î´Ä´Æ¸îÍÜ°é¡¢ºâ»º´ÉÍý¡¢·ÀÌóÅù¤ÎË¡Î§¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¡Ê»Ò¶¡¤ÎÁÄÉãÊì¡Ë¤Ê¤É¤òÌ¤À®Ç¯¸å¸«¿Í¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ä¸À½ñ¤ÇÌ¤À®Ç¯¸å¸«¿Í¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¸å¸«¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹Ç¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î°ä»ºÁêÂ³ÂÐºö
¼«¿È¤Î¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÊý¤Î¿Æ¤ÈÄ¹Ç¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â»Ò¶¡¤ÏÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤È°ì½ï¤ËÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÌÅª¤ËÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î½»½ê¤òÄ´¤Ù¤ÆÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Ìò½ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»à¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢²¼µ¤Î¤³¤È¤ò»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâ»ºµÚ¤ÓÉéºÄÌÜÏ¿¤Î³«¼¨
¿Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢ºâ»ºµÚ¤ÓÉéºÄÌÜÏ¿¤Î³«¼¨¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¯¤éºâ»º¡¦ÉéºÄ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³Êü´þ¤Î¸¡Æ¤
¤â¤·ÉéºÄ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Ä¹Ç¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³Êü´þ¤È¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤ò´Þ¤ó¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é3¥õ·î°ÊÆâ¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸Á°¤Ë°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò
±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ°ä»ºÁêÂ³¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÆº§Áê¼ê¤ä¤½¤Î»Ò¶¡¤¬¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»à¸å¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸Á°¤Ë°ä¸À½ñ¤Ë¡Ö¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï°äÎ±Ê¬ÁêÅö³Û¤Îºâ»º¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£°ä¸À½ñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î»Ò¶¡¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¥º§¸å¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢ÁêÂ³´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§¸å¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ê¤É¡¢ÁêÂ³ÌäÂê¤Î¥×¥í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£