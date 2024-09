SpaceXの衛星インターネット「Starlink」では、サービスの拡大・強化のために数多くの軌道への打ち上げを実施しており、2024年第1四半期には打ち上げ重量の合計が429トンに達したことが報告されています。SpaceXのイーロン・マスクCEOが2024年9月6日に「地球を周回するすべてのアクティブな衛星の約3分の2をStarlinkの人工衛星が占める」と発表しました。

Elon Musk now controls two thirds of all active satellites | The Independenthttps://www.independent.co.uk/tech/elon-musk-satellites-starlink-spacex-b2606262.htmlSpaceXは2019年5月に実施された最初の打ち上げ以降、地球低軌道上に多数のStarlink衛星を投入しており、記事作成時点では1日平均3基を投入しています。衛星トラッカーサービス「CelesTrak」のデータによると、2024年9月6日時点でアクティブな人工衛星の数は1万345基で、そのうちの62%を占める6370基がStarlink衛星とのこと。一方で、Starlinkの競合他社であるイギリスのスタートアップ・OneWebが投入している人工衛星の数はわずか631基にとどまっています。さらに、全アクティブな人工衛星に対するStarlink衛星の割合は、2021年1月30日時点で29%だったものの、2024年9月6日までに62%を占めるようになっています。海外メディアのIndependentによると、SpaceXは今後最大4万2000基の人工衛星を打ち上げて、高速インターネットと電話接続を地球の隅々にまで提供できるStarlinkコンステレーションを完成させる予定で、全人工衛星のうちStarlink衛星が占める割合は今後も高まっていくとみられています。2024年9月6日には、フロリダ州のケープ・カナベラルから21基のStarlink衛星がFalcon 9ロケットで打ち上げられました。今回の打ち上げで、打ち上げられたStarlink衛星の数が7000基目を迎えました。打ち上げに際してマスク氏は「Starlinkは現在、地球上のすべてのアクティブな人工衛星のおよそ3分の2を占めています」と報告しています。