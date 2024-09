ソロ活動20周年を迎えたKREVAが、9月8日(日)「クレバの日」にYouTube LIVEを生配信し、新たなプロジェクトを発表した。まず最も重要な情報として発表されたのが、最新曲リリースのお知らせ。11月4日(月)に最新曲「Forever Student」をリリースすることが決定。2023年9月8日にリリースされた配信シングル曲「Expert」以来、約1年2ヶ月ぶりとなる新曲だ。楽曲の詳細については、今後徐々にそのヴェールが剥がされていく。

リリース情報















「居場所/神の領域」 アナログレコード (7inch)11月3日発売価格:¥2,200 (税込)収録曲:A面 居場所 / B面 神の領域[TOWER RECORDS ONLINE] https://tower.jp/item/6420382[HMV&BOOKS online] https://www.hmv.co.jp/product/detail/15164986[VICTOR ONLINE STORE] https://victor-store.jp/item/98147「AFTERMIXTAPE (Selected)」 アナログレコード (10inch)11月3日発売価格:¥2,908 (税込)収録曲:<A面>01. 敵がいない国02. One feat. JQ from Nulbarich<B面>01. 人生02. 無縁狼煙[TOWER RECORDS ONLINE] https://tower.jp/item/6420314[HMV&BOOKS online] https://www.hmv.co.jp/product/detail/15164987[VICTOR ONLINE STORE] https://victor-store.jp/item/98148「LOOP END / LOOP START (LP Edition)」 アナログレコード (12inch)11月3日発売価格:¥4,908 (税込)収録曲:<A面>01. Finally02. Back in those days03. In the House04. 変えられるのは未来だけ05. よ ゆ う06. って feat. SONOMI07. タンポポ feat. ZONE08. daijyoubu?<B面>01. All Right02. Fall in Love Again feat. 三浦大知03. 素敵な時を重ねましょう feat. SONOMI (Album Mix)04. Sort of a Bonus05. Paradigm -BONUS TRACK-06. クラフト feat. ZONE07. LOOP END / LOOP START08. Into the Time[TOWER RECORDS ONLINE] https://tower.jp/item/6420355[HMV&BOOKS online] https://www.hmv.co.jp/product/detail/15164988[VICTOR ONLINE STORE] https://victor-store.jp/item/9815411月3日発売のタイトルはお近くのCD SHOPや、WEB SHOPでご予約をお勧めします。