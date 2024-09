獣医師の仕事について知る！日本獣医師会「2024動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”」

公益社団法人日本獣医師会は、2024年9月21日(土)駒沢オリンピック公園 中央広場にて「2024動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”」を開催します。

◆名称 :「2024動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”」

◆日時 :2024年9月21日(土)10:00〜17:00※雨天決行

◆テーマ :「動物と人の健康は一つ。

そして、それは地球の願い。」

◆場所 :駒沢オリンピック公園 中央広場(東京都)

◆入場料 :無料、ペット同伴可

◆開催内容:1日獣医師体験、馬の展示・ふれあい、ステージイベント、

スタンプラリーなど

◆同時開催:令和6年度 動物愛護週間 動物愛護フェスティバル(屋外行事)

◆主催 :公益社団法人 日本獣医師会

公益社団法人日本獣医師会は、2024年9月21日(土)駒沢オリンピック公園 中央広場にて「2024動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”」を開催。

本会場での実施は2019年以来約5年ぶりの開催となります。

昨年の上野恩賜公園同様、動物愛護週間中央行事の屋外行事と同時開催となり、より多彩なコンテンツを準備。

動物の健康、人の健康、そして環境の健全性は相互に密接に関わっているとするワンヘルスの概念に基づく「動物と人の健康は一つ。

そして、それは地球の願い。」をテーマに、人と動物が健康に暮らすために獣医師がどのような活動をしているのかをステージイベントやブース展示でわかりやすく楽しく紹介。

お子様から大人までご家族皆様で楽しめるイベントです。

会場では、1日獣医師体験コーナー、馬の展示・ふれあいコーナー、ステージイベント、獣医学系大学及び獣医学生のブースや各出展社のブースなどのコンテンツを予定しています。

2024動物感謝デー 公式ホームページ: https://doubutsukansha.jp/2024/

※1日獣医師体験は上記ホームページにて事前予約を受付しています

(定員に達し次第受付は終了します)

来場の際には、人と動物の熱中症対策を十分に行って下さい。

【主なイベント内容】

●1日獣医師体験コーナー

毎年、お子様に大人気のコーナーです。

獣医学生と一緒に白衣を着て、聴診器で犬の心音を聞く等、獣医師の仕事を体験できます。

※事前予約制となります。

1日獣医師体験コーナー

●ミニチュアポニーの展示・ふれあいコーナー

ミニチュアポニーとのふれあいを体験することができる人気のコーナー。

一緒に写真撮影もできます。

※動物の体調等により、体験を変更・中止する場合があります。

●ステージイベント

獣医師のお仕事内容や「ペットと防災」など、わかりやすく紹介します。

●スタンプラリー

会場内の各コーナーを回ってスタンプを集めるコンテンツ。

全て集めた方には素敵なプレゼントが渡されます。

