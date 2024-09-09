Ž¢1Æü¤¿¤Ã¤¿20ÇÕŽ£¤«¤é·î¾¦500Ëü±ß¤Þ¤Ç10Ç¯¡Ä¤É¤óÄì¤ÎŽ¢Ï»ÎÒ¼Ë½éÂåÅ¹Ä¹Ž£¤òµß¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½÷À¤ÎÉ×ÉØÊª¸ì
¢£Ãæ³ØÀ¸¤Ç¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
JR¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¤Ê¤É¤ÎËÌÀé½»±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£ËÌÀé½»±ØÁ°ÄÌ¤ê¤«¤é°ìËÜÏ©ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ä¤±ÌÍ¤ÎÌ¾Å¹¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ä¤±¤á¤ó ¤µ¤Ê¤À¡×¤À¡£
2014Ç¯¤Ëºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ç¤Ï3.74ÅÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢ËÌÀé½»¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê2024Ç¯8·î20Æü¸½ºß¡Ë¡£Å¹¼ç¤Îúó¸Í¸ýÎ¼¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¤Þ¤ä¤µ¤ó¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹¼ç¤Îúó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¤½¤Î¸å¡¢ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Ç°é¤Ä¡£¾®Ãæ»þÂå¤«¤éÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î¾å²¼´Ø·¸¤ËÇº¤ß¡¢¾Íè¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃæ³Ø»þÂå¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¹»¤òÃæÂà¤·¡¢Äê»þÀ©¤Î±ºÏÂ¾¦¶È¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¡£¼«Í³¤òµá¤á¤Æ²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤Ï±ºÏÂ±Ø¤Î¹â²Í²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¬¤ó¤³¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤¦¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê½¾»ö¤¹¤ì¤ÐÄ´Íý»ÕÌÈµö¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿½¤¹Ô¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÀìÌçÅ¹¤ò²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Ì£¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡ÖÀÜµÒ¤äÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡¢ÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤Ç½Ð¤½¤¦¤È»×¤¤¡¢³ÆÃÏ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌçÁ°ÃçÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤³¤¦¤«¤¤¤Ü¤¦¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
Ì¾Å¹¡Ö¤³¤¦¤«¤¤¤Ü¤¦¡×¤Ï¼Ñ´³¤·¡¢µû²ð·Ï¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ú¤¤¤¿Ìµ²½Ä´¡Ê¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¡£úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ£¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÜµÒ¤ÎÂç»ö¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤³¤¦¤«¤¤¤Ü¤¦¡Ù¤µ¤ó¤Ï¡È¿ÍÊÁ¡É¤¬À®¤¹Ì£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Ë¿©¤Ù¤Ë»Ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢½÷¾¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¡¼¥á¥ó¼«ÂÎ¤ÎÌ£¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ÏÀÜµÒ¤ä¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤«¤¤¤Ü¤¦¡×¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯½¾¶È°÷¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¹¼ç¤«¤é¤Ï¡Ö·¯¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ëúó¸Í¸ý¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¤ªÅ¹¤¬¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅìµþ¤Î¤Ä¤±ÌÍ¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÌ¾Å¹¡£¤Ä¤±ÌÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤Ç¿©¤Ù¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¨¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤È¤Ë¤«¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¡È¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹¡É¤Î½Ð¤¹¤Ä¤±ÌÍ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
¢£½éÂåÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤ò³ÎÎ©
¤³¤¦¤·¤Æ22ºÐ¤Çúó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¹¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÄì¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸¥¬¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÆ±¤¸ºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ºî¤ê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤Ã¤¿Ì£¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¡¢¤½¤¦¤½¤¦¶Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤¬¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é1Ç¯¤°¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿º¢¤Ç¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¸å¤«¤é°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¡£¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï½éÂåÅ¹Ä¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Çúó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï¥ì¥·¥Ô¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºî¤ê¤ò°ì¤«¤é¹Ô¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅ¹¼ç¤Î»°ÅÄÎËÀ¸¤µ¤ó¤Îºî¤êÊý¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÅ¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ØÍè¤ë»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬°ã¤¦¡Ù¤³¤È¤ä¡Øºî¤ê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬°ã¤¦¡Ù¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÏ»ÎÒ¼Ë¡Ù¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÏ»ÎÒ¼Ë¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤âÇ»¸ü¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
¢£¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö100²ó°Ê¾å¡×¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÍ²°ÉðÂ¢¡×¤ä¡ÖÃæÂ¼²°¡×¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÎÌ¾Å¹½Ð¿È¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ä¤±ÌÍ¤ò³Ø¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ±Ø¤Î¡ÖÅìµþ¥é¡¼¥á¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Ë»ÙÅ¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï2Å¹ÊÞ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÅ»ö¤ä¥é¡¼¥á¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï9Å¹ÊÞ¤ò¸«¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÏ»ÎÒ¼Ë¡Ù¤Ë¤Ï·ë¶É8Ç¯ºßÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï100²ó°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ò½Ð¤½¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢30ºÐ6¥«·î¤ÇÂà¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ2014Ç¯10·î¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ë¡Ö¤Ä¤±¤á¤ó ¤µ¤Ê¤À¡×¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×»°ÅÄÅ¹¼ç¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿úó¸Í¸ý¤µ¤ó¡£¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×½éÂåÅ¹Ä¹¤Î¤ªÅ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊªÀ¨¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»°ÅÄ¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°ÅÄ¤µ¤ó¤¬À¨¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ë»°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ØÏ»ÎÒ¼Ë¡Ù¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
¢£Çä¤ê¾å¤²1Æü2Ëü±ßÂæ¤¬Â³¤¡¢µëÎÁ¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë
¥ª¡¼¥×¥ó·Êµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1Æü50¡Á60ÇÕ¤ËÍî¤ÁÃå¤»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸å¤¤¤¤Ê¤ê1Æü20¡Á30ÇÕ¤È¤¤¤¦Æü¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÆÈÎ©¤·¤ÆµëÎÁ¤Ï¡ØÏ»ÎÒ¼Ë¡Ù»þÂå¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ë¤â20¿ôÇÕ¤Ç»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤¬²¿Æü¤âÂ³¤¤¤¿¡£¥¨¥ê¥¢Åª¤Ë¤Ä¤±ÌÍ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥¥ì¤Æµ¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¡£¥¿¥Ð¥³¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é3¥«·î¤¿¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤Î¼ïÎà¤òÁý¤ä¤·¡¢ÌÍ¤Î²þÎÉ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£À½ÌÍ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀõÁð³«²½Ï°¡×¤ÎÀ½ÌÍ»Õ¡¦ÉÔ»àÄ»¥«¥é¥¹»á¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢Á´Î³Ê´Æþ¤ê¤ÎÆÃÃíÌÍ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Ä¤±ÌÍ¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤ªÅ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼ûÍ×¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¡¢Åß¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡ÖÌëÌÄ¤¤½¤Ð¡×¤òÄó¶¡¤·»Ï¤á¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¡¢¤«¤Ä½µ2²ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ä¤±ÌÍ¤À¡£
¡ÖÂç¿Í¤À¤±¤Ç¹Ô¤±¤ëÅ¹¤È¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¹Ô¤±¤ëÅ¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ÒÏ¢¤ì¤À¤È²¼¼ê¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤·¤«Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤µ¤Ê¤À¡Ù¤Ï¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤¬Æþ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð¤ÎÊý¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·Ü¤ò»È¤Ã¤ÆÇ»ÅÙ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ä¤±ÌÍ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
¢£¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ïÏ¢µÒ¡×¤À¤Ã¤¿
Éßµï¤Î¹â¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Çµ¤¤µ¤¯¤Ê´¶¤¸¤Î¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÅÚÆü¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÂç¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ïÏ¢µÒ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢½µ1Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸½¤ì¤¿¡£
¥É¥í¥É¥í¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤ò»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë½÷¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ä¤µ¤ó¤Èúó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤Þ¤ä¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤Ê¤À¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤Î¤Þ¤ä¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤µ¤Ê¤À¡×¤¬½¾¶È°÷¤òÊç½¸¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢È¾Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
½¾¶È°÷¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Þ¤ä¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Ê¤À¡×¤ÏÊìÌ¼¤ÎÆ¯¤¯Å¹¤È¤Ê¤ë¡£
Âç³ØÂ´¶È¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤Þ¤ä¤µ¤ó¡£úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÍê¤é¤º°ì¿Í¤Ç¤ªÅ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤Þ¤ä¤µ¤ó¤Ë¤ªÅ¹¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Ç¤ªÅ¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¡£
úó¸Í¸ý¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¤³¤¦¤«¤¤¤Ü¤¦¡×¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¡¢¤Þ¤ä¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÀÜµÒ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ÆÆÍ·â¼èºà¤·¡¢¡Ö½÷¾¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂç³Ø¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤¿¡£¤Þ¤ä¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢½÷À¤Î»ëÅÀ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òúó¸Í¸ý¤µ¤ó¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢£ÂçÀµ¥í¥Þ¥óÉ÷¡ßÂç¹¥¤¤ÊÆ»¸å²¹Àô¤Ë»÷¤»¤¿³°´Ñ¤Ë
2019Ç¯¤Ë¤ÏÅ¹¤òÅìµþ¡¦ËÌÀé½»¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢Åìµþ¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¡£
ÂçÀµ¥í¥Þ¥óÉ÷¤Î¤ªÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤Þ¤ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£²¹Àô¹¥¤¤Î2¿Í¤ÏÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿°¦É²¤ÎÆ»¸å²¹Àô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Æ»¸å²¹Àô±Ø¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿Å¹¤Î³°´Ñ¤Ë¤·¤¿¡£´ï¤â°¦É²¤ÎÅÖÉô(¤È¤Ù)¾Æ¤À¡£
¡Öºë¶Ì¤ÇÌ£¤ÈÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¸¦µæ¤·¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»°¶¿»þÂå¤Ï¡Ø¤µ¤Ê¤À¡Ù¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤ë´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶²Á¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¾¯¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸¶²Á¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¿©ºà¤ò»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¡¢¼Ñ´³¤Ï°Ë¿á¤¤¤ê¤³¤ÎºÇ¾åµéÇò¸ý¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ËÌÃÊÁ·Ü¤ÎÂç»³¤É¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
Âç»³¤É¤ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â·Ü¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤Æ»ÝÌ£¤ò¿¼¤¯¤·¤¿¡£Çä²Á¤Ï1000±ß¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¹â¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÍÃÊ¤è¤ê¤â°Â¿´°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌÍÎÌ¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¡¢Ä¹¤µ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿¡£Æù¤â¸¦µæ¤·¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ò»Å¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¢£ÃÍÃÊ¤Ï¡Ö³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤°¤é¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¡Ö»ä¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï°¤¤É¾²Á¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¤¯»×¤Ã¤¿¿Í¤ò¤½¤¦»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
»°¶¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿º¢¤«¤é½÷À¤ÎÆþ¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À½¾¶È°÷¤¬ºîÌ³°á¤ÇÀÜµÒ¤¹¤ë¤Î¤â¹¥É¾¤À¡£ÍèÅ¹µÒ¤ÎÃË½÷Èæ¤Ï7¡§3¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤â°ú¤Â³¤Â¿¤¤¡£
¡Ö½÷À¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÜÀþ¤Ï¡¢½÷¾¤¬¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷¾¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ø¤µ¤Ê¤À¡Ù¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤Ä¤±ÌÍ¤ò¤â¤Ã¤È¹¤á¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼çÌò¤Ï¤Ä¤±ÌÍ¤ÈÅ¹¼ç¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Êúó¸Í¸ý¤µ¤ó¡Ë
¸½ºß·î¾¦¤Ï400Ëü¡Á500Ëü±ß¡£º£Ç¯¤Î10·î¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À´°À®·Á¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Î¸«Ä¾¤·¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤À¡£
°ìÇ¯ÄÌ¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤ÎÇÈ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ©¶è¤ÎÁª¤ó¤À¡Ö¤¢¤À¤Á¤Îµ±¤¯¤ªÅ¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¤µ¤Ê¤À¡×¤ÏËÌÀé½»¤Î³¹¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
----------
°æ¼êÂâÄ¹¡Ê¤¤¤Ç¤¿¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë
¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢AERA dot.¤Ê¤ÉÏ¢ºÜ¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¡¦´Æ½¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¿³ºº°÷¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡¢¥Ö¥í¥°¡¢Twitter¡¢Facebook¤Ê¤É¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡Ö°æ¼êÂâÄ¹¥Ð¥ó¥É¡×¤ä¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡¦¥ª¡¼¥ë¥Ç¥£¡¼¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥«¥¤¥Ç¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤â³èÆ°¡£
----------
¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó °æ¼êÂâÄ¹¡Ë