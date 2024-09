【「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」第6話】9月9日 公開

白泉社は、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にてマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」の第6話を9月9日に公開した。

本作は、まるよのかもめ氏によるグルメギャグマンガ。おっとりOLのもちづきさんこと望月美琴がガッツリ・コッテリ・山盛りの食べ物をひたすらに食す“ドカ食い”の様子が描かれている。

最新話となる第6話では、せっかくの休日なんだから、日曜日をキラキラ充実させようと外出する望月美琴の1日が描かれる。

□「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」第6話のページ

